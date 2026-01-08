Rivoluzione The Elder Scrolls Online: un nuovo team lavora al gioco, mentre da aprile arrivano le stagioni

Dal prossimo anno, The Elder Scrolls Online cambierà radicalmente la struttura di gioco per introdurre le stagioni, un sistema che attraverso i Tamriel Tomes consentirà di sbloccare nuove ricompense gratuite. Le stagioni dureranno tre mesi e saranno supportate da un team completamente nuovo che lavorerà sui miglioramenti ispirati dalla community

ZeniMax Online Studios ha annunciato un profondo rinnovamento per The Elder Scrolls Online che, dal 2026, adotterà un nuovo modello basato sulle stagioni trimestrali. Ogni stagione avrà una durata limitata (tre mesi appunto), un tema specifico e includerà contenuti di gameplay totalmente gratuiti per tutti i giocatori in possesso del gioco base.

La prima, chiamata stagione zero: Dawn and Dusk, sarà disponibile dal 2 aprile 2026 fino all8 luglio 2026 in contemporanea su PC e console, altra novità rilevante per lMMO di ZeniMax. Tutti i contenuti stagionali, come zone, storie, dungeon, sistemi, classi e rami di abilità, non richiederanno acquisti aggiuntivi.

Tamriel Tome ed Event Zone

Ogni stagione includerà i Tamriel Tome, un sistema ispirato ai Battle Pass che offrirà ricompense gratuite per tutti e percorsi opzionali a pagamento per chi desidera sbloccare contenuti extra. A questo si affiancherà il Gold Coast Bazaar, un nuovo negozio dedicato alle ricompense di gioco.

La stagione zero introdurrà anche le Event Zone, aree a tempo limitato pensate per offrire esperienze uniche. La prima sarà Night Market, ambientata nel regno dellOblivion di Fargrave e disponibile per sette settimane. I giocatori potranno scegliere una tra le tre fazioni e partecipare a un torneo PvE con missioni dedicate, personaggi esclusivi e una nuova casa di gioco ottenibile. Seppur disponibili per un tempo limitato, le Event Zone torneranno poi nelle stagioni successive consentendo ai giocatori di esplorare nuovi contenuti con approcci sempre diversi.

Aggiornamento 49 e miglioramenti tecnici

Il nuovo corso di ESO partirà già con laggiornamento 49, previsto per il 9 marzo 2026, che porterà una serie di miglioramenti generali sviluppati da un team interno dedicato. Tra le novità figurano la riassegnazione gratuita di abilità e attributi direttamente dallinterfaccia, tempi ridotti per le abilità di equitazione e limiti di arredamento più permissivi per almeno metà delle abitazioni disponibili. Il nuovo team, infatti, si concentrerà sul miglioramento dell'esperienza in base alle richieste della community.

La stagione zero punterà anche a rafforzare lesperienza di combattimento, con interventi mirati sulla classe Dragonknight, aggiornamenti grafici per numerose abilità e una revisione dei rami principali. Sono previsti miglioramenti visivi anche per il ramo delle armi a due mani e, in una fase più avanzata, per il Werewolf, che riceverà anche il modello femminile richiesto a gran voce dai giocatori.

Tra le novità più attese spiccano la difficoltà Challenge, che permetterà di affrontare versioni più impegnative e ricche di ricompense dei contenuti esistenti, e il nuovo sistema di progressione PvP di Vengeance, basato su ranghi, che fornirà nuove ricompense e abilità passive uniche.

ZeniMax ha infine condiviso un calendario dell'intero 2026 che anticipa alcuni contenuti che verranno introdotti nel corso dell'anno come le missioni della Thieves Guild, il ritorno di Sheogorath, un Trial di fine gioco, dungeon in solitaria e un evento in mare aperto. Tuttavia, lo studio sottolinea che il programma rappresenta semplicemente una bozza e potrebbe subire modifiche nel corso dello sviluppo.