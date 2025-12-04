Rivoluzione Linux fra i gamer: nuovo record fra gli utenti Steam

Steam ha pubblicato i risultati del sondaggio mensile dedicato all'hardware e al software utilizzato dai propri utenti, e i numeri di novembre confermano una tendenza ormai consolidata. La quota di gamer che utilizzano distribuzioni basate su Linux ha raggiunto il 3,2%, superando il precedente record stabilito appena un mese fa. Sebbene Windows continui a dominare incontrastato con una quota del 94,79%, la crescita costante dell'ecosistema Linux rappresenta un fenomeno degno di nota nel panorama del gaming su PC.

Analizzando nel dettaglio le distribuzioni utilizzate, emerge chiaramente la leadership di SteamOS Holo, il sistema operativo sviluppato da Valve per Steam Deck, che raccoglie il 26,4% delle preferenze tra gli utenti Linux. Dietro alla soluzione ufficiale di Valve si posizionano altre distribuzioni note agli appassionati: Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite e Ubuntu si spartiscono quote comprese tra il 5 e il 10 percento ciascuna. Particolarmente interessante è la performance di Bazzite, una distribuzione ottimizzata per il gaming, che ha registrato uno degli incrementi più significativi del mese insieme a Debian e alla versione Flatpak di Steam.

Diversi fattori potrebbero spiegare l'aumento progressivo degli utenti Linux sulla piattaforma di Valve. Un elemento chiave è probabilmente legato alla fine del supporto a Windows 10, avvenuta il 14 ottobre scorso. La maggior parte degli utenti del sistema operativo Microsoft ha effettuato la migrazione verso Windows 11, ma una parte sembra aver colto l'occasione per esplorare alternative open source. Bazzite, in particolare, viene consigliata come opzione ideale per chi desidera trasformare il proprio PC da gaming in una sorta di console domestica, senza dover affrontare le complessità dell'installazione di SteamOS su hardware non ufficiale.

L'esperienza di gioco su Linux è migliorata in modo sostanziale negli ultimi anni, grazie principalmente al lavoro svolto da Valve con Steam Deck. Il layer di compatibilità Proton ha permesso a migliaia di titoli sviluppati per Windows di funzionare senza problemi anche su Linux, ma è da dire che permangono ancora alcune criticità, in particolare legate ai sistemi anti-cheat di numerosi giochi competitivi online. La crescita della versione Flatpak di Steam, più semplice da installare rispetto alle versioni native, suggerisce inoltre che molti nuovi utenti stanno approcciando il sistema del pinguino proprio in questi mesi, attratti dalle possibilità offerte dall'ecosistema Valve e dalle comunità sempre più attive.