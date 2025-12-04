Rivoluzione Linux fra i gamer: nuovo record fra gli utenti Steam
I dati del sondaggio Hardware & Software di Steam relativi a novembre 2025 confermano un trend in atto da mesi: la quota di utenti che utilizzano distribuzioni Linux continua a crescere, toccando il 3,2% e segnando un nuovo massimo storicodi Nino Grasso pubblicata il 04 Dicembre 2025, alle 09:41 nel canale Videogames
LinuxValveSteamWindowsMicrosoft
Steam ha pubblicato i risultati del sondaggio mensile dedicato all'hardware e al software utilizzato dai propri utenti, e i numeri di novembre confermano una tendenza ormai consolidata. La quota di gamer che utilizzano distribuzioni basate su Linux ha raggiunto il 3,2%, superando il precedente record stabilito appena un mese fa. Sebbene Windows continui a dominare incontrastato con una quota del 94,79%, la crescita costante dell'ecosistema Linux rappresenta un fenomeno degno di nota nel panorama del gaming su PC.
Analizzando nel dettaglio le distribuzioni utilizzate, emerge chiaramente la leadership di SteamOS Holo, il sistema operativo sviluppato da Valve per Steam Deck, che raccoglie il 26,4% delle preferenze tra gli utenti Linux. Dietro alla soluzione ufficiale di Valve si posizionano altre distribuzioni note agli appassionati: Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite e Ubuntu si spartiscono quote comprese tra il 5 e il 10 percento ciascuna. Particolarmente interessante è la performance di Bazzite, una distribuzione ottimizzata per il gaming, che ha registrato uno degli incrementi più significativi del mese insieme a Debian e alla versione Flatpak di Steam.
Diversi fattori potrebbero spiegare l'aumento progressivo degli utenti Linux sulla piattaforma di Valve. Un elemento chiave è probabilmente legato alla fine del supporto a Windows 10, avvenuta il 14 ottobre scorso. La maggior parte degli utenti del sistema operativo Microsoft ha effettuato la migrazione verso Windows 11, ma una parte sembra aver colto l'occasione per esplorare alternative open source. Bazzite, in particolare, viene consigliata come opzione ideale per chi desidera trasformare il proprio PC da gaming in una sorta di console domestica, senza dover affrontare le complessità dell'installazione di SteamOS su hardware non ufficiale.
L'esperienza di gioco su Linux è migliorata in modo sostanziale negli ultimi anni, grazie principalmente al lavoro svolto da Valve con Steam Deck. Il layer di compatibilità Proton ha permesso a migliaia di titoli sviluppati per Windows di funzionare senza problemi anche su Linux, ma è da dire che permangono ancora alcune criticità, in particolare legate ai sistemi anti-cheat di numerosi giochi competitivi online. La crescita della versione Flatpak di Steam, più semplice da installare rispetto alle versioni native, suggerisce inoltre che molti nuovi utenti stanno approcciando il sistema del pinguino proprio in questi mesi, attratti dalle possibilità offerte dall'ecosistema Valve e dalle comunità sempre più attive.
Trovate tutti i dettagli del Sondaggio hardware e software di Steam qui.
11 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
- La mia scheda audio (una Sound Blaster X5) oltre che funzionare e semplicemente 'suonare', ha tutte le funzioni che mi danno i driver Windows?
NO!
- Il mio mouse, un Razer, ha i driver per linux con tutte le sue funzioni?
NO!
- La mia tastiera, una Corsair, ha i driver per linux per sfruttare le sue funzioni più avanzate?
NO! (ha giusto una cosa open source che fa cacare il ca@@o)
- Il mio monitor, un oled LG, ha il driver/utility con cui aggiornare il firmware, controllarlo ecc.. per linux?
NO!
E potrei andare avanti per stampante, webcam, joystick, ecc.
Davvero c'è gente che per uso desktop/gioco non vuole spendere per una key di Windows 11 ma preferisce, dopo aver pagato migliaia di euro in hardware, di usarlo in modo castrato (se funziona e spesso dopo varie madonne) sotto Linux?
Forse qualche smanettone che non sa come perdere il tempo e si masturba se riesce a compilarsi un driver opensource da solo (e che probabilmente fa schifo rispetto alla controparte windows).
E stendo un velo pietoso sulla parte software.
Certo, tutti i bimbiminkia che chiamano windows "winzozz", che dicono che rubano i dati, come se non li dessero comunque via come il pane ogni trenta secondo fra telefonino e ricerche su internet, ed altri disagi simili.
Si può giocare tranquillamente ANCHE con Linux.
Fermo restando che come scritto da cudido bisogna abbozzare su diversi aspetti, questo è innegabile.
Purtroppo o per fortuna dipende dal proprio "credo" - per giocare TUTTO al 100%, soprattutto alcuni titoli, serve necessariamente Windows.
Tutto qui, ma detto questo, ben venga se la gente comincia a provare seriamente anche l'open source.
Era ora.
E ti lamenti che un manipolo di volontari che magari lavora gratis non supporta i prodotti che delle case produttrici multimilonarie non vogliono supportare?
Dovresti in caso lamentarti con Creative, Razer, Corsair, ecc.
Ma la domanda, soprattutto, è: se la tua vita è così Windows-centrica, perché non restare su Windows e ignorare semplicemente Linux?
Non ti preoccupare per gli altri: per molti, è il contrario, è Windows quello che ti fa usare l'hardware in modo castrato...
Siamo su un forum di tecnologia, basta con i soliti luoghi comuni che vanno avanti da 30 anni.
Anche la semplice gestione dei led
Infatti anche io ho un pc dedicato per giocare, o meglio dove ho anche installato windows come host
Anche se i vecchi giochi spesso girano meglio su linux che non su un windows recente.
cudido riguardo la compilazione dei driver, una volta capita è na stronzata. Sarà che io per imparare ad usare linux sò partito direttamente con gentoo, percui la compilazione la vedo come routine
Siamo su un forum di tecnologia, basta con i soliti luoghi comuni che vanno avanti da 30 anni.
Sicuramente avranno cominciato a usare il pc quado il prompt era ormai nascosto.
Si capisco, anche io prima di decidere di voler capire come funzionava, installavo distro senza capirci niente. Poi mi sò scelto la più difficile per i principianti e ho cominciato a capire come funzionano le cose, perchè dopo aver installato qualcosa dovevi andare a toccare i file di configurazione per farlo andare.
Sarà perchè io ho cominciato a usare i pc con un 8088. Percui spesso dovevi mettere mano ad autoexec.bat o config.sys, per far andare qualcosa.
Dovresti in caso lamentarti con Creative, Razer, Corsair, ecc.
Ma la domanda, soprattutto, è: se la tua vita è così Windows-centrica, perché non restare su Windows e ignorare semplicemente Linux?
Non ti preoccupare per gli altri: per molti, è il contrario, è Windows quello che ti fa usare l'hardware in modo castrato...
Io non mi lamento per niente, figuriamoci di chi si adopera per l'open-source. E intendiamoci, da gusto anche a me compilarmi il software. Certo mi potrei lamentare con Corsair, Razer, ecc. ma dopo che gli ho mandato una e-mail che succede? Che mi rispondono tipo Marchese del Grillo "io il driver non lo faccio e te non la scheda su Linux non la usi" .
E la mia vita non è windows-centrica, ma semplicemente windows (a me!) fa funzionare tutto, bene e subito. Se lo facesse OS/2 userei quello (ahh quanto mi piaceva!). Sviluppo ogni tanto e Linux da quel punto di vista ha da dire la sua e forse per questo si che è meno castrato di windows, ma oltre quello, funzioni server e cose del settore io penso (mia opinione) che per uso desktop è da masochisti. Poi, come si dice, c'è anche quello che si acciacca le palle per fare dispetto alla moglie
E di chi è la colpa? Di Linux o dei tuoi brand da bimbiminkia come Razer che fa hardware penoso in primis? E' un po come lamentarsi di Windows perchè non ci sono i drivers o i tools, ma i drivers e i tools su windows mica li fa Microsoft eh. Li deve fare l'azienda che vende l'hardware.
Poi comunque la maggior parte delle cose dette è una cagata, perchè sono quasi tutte cose disponibili.
La Sound Blaster X5 funziona perfettamente su Linux, anzi puoi anche aggiornare il fw con la mobile app.
Razer ha i driver OpenRazer che supportano oltre 200device e hanno anche il chroma.
Corsair non so, non la uso più da anni. Sicuramente non c'è iCue ma non so se con OpenRGB va. E comuqnue iCue ha problemi pure su Win quindi...
Il monitor è ridicolo, sia perchè voglio vedere ogni quanto devi aggiorarlo, sia perchè puoi farlo tramite boot da chiavetta USB con una qualsiasi recovery win.
Il resto lasciamo perdere, non sai manco tu di cosa parli.
