Riot prepara 'League Next': il futuro di League of Legends passa dal 2027

Riot Games sta sviluppando League Next, una profonda revisione di League of Legends prevista per il 2027. Il progetto include un nuovo stile visivo, basi tecniche modernizzate e un'esperienza più accessibile per i nuovi giocatori, con l'obiettivo di rilanciare il titolo e consolidarne il futuro competitivo

Riot Games starebbe preparando la più grande trasformazione mai realizzata per League of Legends, il suo titolo di punta lanciato nel 2009 e ancora oggi tra i videogiochi più giocati al mondo. Secondo fonti interne ed ex dipendenti, l'azienda sta lavorando a un progetto conosciuto con il nome in codice League Next, previsto per il 2027 e pensato come una vera e propria rifondazione dell'esperienza di gioco.

L'obiettivo principale di Riot è rendere League of Legends più accessibile alle nuove generazioni di giocatori, senza alienare la community storica.

Per farlo, il team sta ripensando in profondità l'estetica visiva: personaggi, interfaccia utente e arene di combattimento verranno aggiornati con uno stile più moderno e leggibile. Non si tratta solo di un restyling grafico, ma di un'evoluzione pensata per rendere il gioco più immediato e comprensibile fin dai primi minuti.

League of Legends: ulteriori dettagli sul rinnovo del gioco

Parallelamente, Riot sta intervenendo sulle fondamenta tecniche del titolo. Il codice e l'architettura del gioco verranno modernizzati per consentire aggiornamenti più rapidi e flessibili, riducendo i limiti che negli anni si sono accumulati su una base tecnologica ormai datata. In questa direzione rientrano anche nuove opzioni di controllo, come l'introduzione di schemi di tastiera più intuitivi, studiati per aiutare chi si avvicina a League per la prima volta.

Un altro punto chiave del progetto è il rinnovamento completo dell'esperienza per i nuovi giocatori. Riot ha riconosciuto che, nonostante il successo globale, League of Legends è spesso percepito come difficile da imparare. L'azienda vuole trasformare questo aspetto in un punto di forza, rendendo il 2027 "il momento migliore di sempre" per invitare amici e nuovi utenti a entrare nel gioco.

Sul piano interno, League Next è accompagnato anche da una riorganizzazione del personale. Dopo i licenziamenti e la riduzione dei progetti avvenuti negli ultimi anni, Riot sembra voler concentrare le proprie risorse sui brand più forti. Nonostante League resti un colosso con oltre 100 milioni di giocatori mensili, alcune fonti indicano un calo dell'utenza, mentre titoli come Valorant generano oggi ricavi maggiori.