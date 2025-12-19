Riot Games scopre una falla nei BIOS che favoriva i cheater su PC

Riot Games ha individuato una vulnerabilità nei BIOS di molte schede madri che permetteva ai cheater di aggirare gli anti-cheat tramite dispositivi DMA. I produttori hanno rilasciato aggiornamenti correttivi e Valorant potrebbe richiedere il BIOS aggiornato, rafforzando la lotta contro i trucchi hardware invisibili

Riot Games ha individuato una grave vulnerabilità di sicurezza presente in molte schede madri recenti che, se sfruttata, avrebbe potuto offrire ai cheater un vantaggio praticamente invisibile ai sistemi anti-cheat. Il problema riguarda un difetto a livello di BIOS che consente a specifici dispositivi hardware di aggirare le protezioni di sistema, rendendo inefficaci le attuali tecnologie di rilevamento utilizzate non solo da Riot, ma dallintera industria videoludica.

La falla è legata alluso di dispositivi DMA (Direct Memory Access), ovvero hardware che si collega agli slot PCIe e può accedere direttamente alla memoria del sistema. In condizioni normali, questo tipo di accesso è regolato dall'IOMMU, un meccanismo di protezione che limita le operazioni non autorizzate.

Tuttavia, Riot ha scoperto che su alcune piattaforme l'IOMMU non viene inizializzato correttamente nelle fasi iniziali di avvio del sistema, pur dando l'impressione di essere attivo. In pratica, il sistema di sicurezza sembra funzionare, ma in realtà lascia una finestra temporale sfruttabile.

I rischi di questa debolezza individuati da Riot Games

Secondo Riot, se questa debolezza fosse rimasta sconosciuta, avrebbe compromesso completamente tutte le tecnologie di prevenzione contro i cheat hardware basati su DMA. Questi trucchi operano infatti in aree privilegiate del sistema, dove i software anti-cheat tradizionali non possono intervenire direttamente. È una minaccia particolarmente insidiosa perché non richiede modifiche evidenti al software di gioco e può passare inosservata per lunghi periodi.

A seguito della scoperta, produttori come ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI hanno rilasciato aggiornamenti BIOS correttivi per chiudere la vulnerabilità. Riot ha annunciato che il suo sistema anti-cheat Vanguard potrebbe ora richiedere agli utenti di aggiornare il BIOS per continuare a giocare a Valorant. È probabile che anche altri sviluppatori adottino controlli simili in futuro, rendendo gli aggiornamenti di sistema una condizione necessaria per l'accesso al gioco online competitivo.

Riot ha sottolineato che, sebbene gli aggiornamenti BIOS non siano entusiasmanti quanto le ondate di ban, rappresentano un passaggio fondamentale nella lotta contro i cheater. Chiudendo questa falla prima dell'avvio del sistema operativo, l'azienda afferma di aver neutralizzato un'intera categoria di cheat finora quasi impossibili da contrastare.