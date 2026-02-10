Riot Games dimezza il team di 2XKO dopo il lancio su console: grossa ondata di licenziamenti

Riot Games ha licenziato circa 80 sviluppatori, pari a metà del team di 2XKO. Il fighting game ha una community fedele ma non abbastanza ampia da sostenere l'attuale struttura. Nonostante i tagli, i piani per la stagione competitiva 2026 restano confermati

Riot Games ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti che colpisce direttamente lo sviluppo di 2XKO, il fighting game a squadre ambientato nell'universo di League of Legends. Secondo quanto confermato da un portavoce dell'azienda a Game Developer, circa 80 dipendenti sono stati tagliati, pari a circa la metà dell'intero team di sviluppo globale del progetto. La notizia si inserisce in un contesto più ampio di ridimensionamenti che stanno interessando l'intera industria videoludica.

La decisione arriva a poche settimane dal lancio su console di 2XKO, avvenuto il mese scorso dopo una lunga fase di sviluppo e test su PC. In un post sul blog ufficiale, l'executive producer Tom Cannon ha spiegato le motivazioni dietro la scelta, sottolineando come l'espansione su nuove piattaforme abbia permesso a Riot di analizzare meglio il comportamento dei giocatori. Secondo Cannon, il gioco ha saputo costruire una community fedele e appassionata, ma non ha ancora raggiunto un livello di coinvolgimento e crescita tale da giustificare, nel lungo periodo, un team di dimensioni così ampie.

"Il gioco ha trovato un pubblico core molto motivato", ha scritto Cannon, "ma il momentum complessivo non è stato sufficiente a sostenere una struttura di questo tipo nel tempo." Una valutazione che evidenzia come, nonostante l'interesse iniziale e il potenziale competitivo del titolo, 2XKO non abbia ancora centrato gli obiettivi di audience fissati da Riot Games.

Il caso 2XKO in casa Riot Games

Nonostante i licenziamenti, l'azienda ha assicurato che i piani per la stagione competitiva 2026 di 2XKO restano invariati. Questo suggerisce che Riot intende continuare a supportare il gioco sul fronte esports, probabilmente puntando su una scena più mirata e sostenibile, piuttosto che su una crescita rapida e costosa. Allo stesso tempo, Cannon ha dichiarato che Riot cercherà, ove possibile, di ricollocare internamente i dipendenti colpiti dai tagli, offrendo loro nuove opportunità all'interno dell'azienda.

Il caso di 2XKO riflette una tendenza sempre più comune nel settore: anche progetti molto attesi e legati a franchise di enorme successo non sono immuni da ridimensionamenti, soprattutto quando i risultati iniziali non soddisfano le aspettative aziendali.

Per Riot Games, si tratta di un difficile equilibrio tra ambizione creativa, sostenibilità economica e responsabilità verso i propri dipendenti. Resta ora da vedere come questi cambiamenti influenzeranno lo sviluppo futuro di 2XKO.