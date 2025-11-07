Rinvii a catena, Marvel 1943: Rise of Hydra slitta oltre il 2026 a data da destinarsi

Marvel 1943: Rise of Hydra non arriverà prima del 2027. Skydance Games ha annunciato un nuovo rinvio per il titolo diretto da Amy Hennig, già slittato una volta, che al momento non ha più neanche una finestra di lancio definita

Marvel 1943: Rise of Hydra non farà parte del 2026 videoludico. Skydance Games ha annunciato un ulteriore rinvio per il progetto diretto da Amy Hennig, ex mente creativa della saga Uncharted. Dopo il primo slittamento a inizio 2026, lo studio ha confermato che la nuova finestra d'uscita è stata spostata "oltre il 2026", senza fornire ulteriori dettagli.

Il gioco sviluppato da Skydance New Media, studio fondato dalla Hennig, sarà un titolo story-driven ambientato durante l'occupazione nazista di Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale. I protagonisti saranno quattro personaggi iconici dell'universo Marvel, tra cui Pantera Nera, nello specifico il nonno di T'Challa, e Capitan America, ovvero Steven Rogers prima che finisse ibernato per 70 anni.

Important update regarding MARVEL 1943: Rise of Hydra. pic.twitter.com/y3WRSjVmds — Skydance Games (@SkydanceGames) November 6, 2025

Hennig, che in passato ha contribuito alla scrittura di Uncharted e più recentemente ha collaborato come story consultant su Forspoken, continua a essere coinvolta in diversi progetti narrativi legati a grandi franchise, incluso un misterioso titolo Star Wars ancora avvolto nel riserbo.

Il rinvio di Marvel 1943: Rise of Hydra è arrivato con pochi minuti d'anticipo rispetto a quello di GTA VI, per il quale Rockstar ha annunciato un ulteriore slittamento al 19 novembre 2026. Una situazione che inizia a trasmettere un po' di incertezza sull'annata dal punto di vista videoludico.

Come di consueto in questi casi, Skydance afferma che il tempo aggiuntivo servirà per garantire un’esperienza di maggiore qualità. Naturalmente, solo il tempo potrà dirci se il risultato sia valsa l'attesa, per il momento gli appassionati non possono fare altro che dotarsi di molta pazienza.