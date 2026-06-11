Resident Evil Veronica copia Resident Evil 2 Remake, almeno sulla visuale in terza persona

Capcom ha confermato che Resident Evil Veronica utilizzerà una visuale in terza persona, seguendo l'impostazione di Resident Evil 2 Remake. Il trailer aveva generato dubbi per alcune scene in soggettiva, ma il gioco manterrà la prospettiva principale alle spalle del personaggio. L'uscita è prevista nel 2027

Resident Evil Veronica è stato uno dei protagonisti più discussi dell'ultimo Summer Game Fest, dove Capcom ha finalmente mostrato il remake di uno dei capitoli più richiesti dai fan della celebre saga horror. Sebbene il filmato di presentazione abbia lasciato molti interrogativi aperti, nuove dichiarazioni degli sviluppatori hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza di gioco.

In un'intervista successiva alla presentazione, il produttore Yoshiaki Hirabayashi ha confermato che il remake utilizzerà una visuale in terza persona. La scelta segue la direzione intrapresa dai remake moderni della serie e punta a mantenere intatta la formula che ha contribuito al successo di Resident Evil 2 Remake.

Le parole del produttore lasciano pochi dubbi sull'approccio adottato da Capcom. Secondo Hirabayashi, il nuovo progetto offrirà sensazioni e meccaniche molto vicine a quelle sperimentate nel rifacimento di Resident Evil 2. Si tratta quindi di una conferma importante per tutti coloro che temevano un cambiamento radicale dopo aver osservato alcune sequenze del trailer.

Resident Evil Veronica: la visuale in terza persona e ulteriori dettagli

La presenza di inquadrature in prima persona nel filmato aveva infatti generato speculazioni tra gli appassionati, facendo pensare a un possibile sistema simile a quello previsto da altri capitoli recenti della serie. Tuttavia, le informazioni condivise dagli sviluppatori indicano che la telecamera principale rimarrà posizionata alle spalle del protagonista.

Ciò non esclude completamente la possibilità di brevi momenti in soggettiva. Un esempio potrebbe essere rappresentato da alcune sequenze introduttive o narrative, come accaduto in Resident Evil 3 Remake, dove la protagonista Jill esplorava il proprio appartamento in prima persona prima dell'arrivo di Nemesis. Tuttavia, non sarà possibile passare liberamente da una visuale all'altra durante l'avventura.

Per il momento Capcom non ha ancora comunicato una data di uscita precisa. Resident Evil Veronica è attualmente previsto per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Alcuni osservatori ipotizzano che il titolo possa rientrare tra i progetti ancora non annunciati ufficialmente dall'azienda per l'attuale anno fiscale. L'attesa resta quindi elevata, ma le ultime informazioni sembrano confermare la volontà di Capcom di rispettare l'identità originale del gioco.