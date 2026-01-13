Resident Evil Showcase: un nuovo gameplay di Requiem è atteso per il 15 gennaio

Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase del 15 gennaio, una presentazione di 12 minuti dedicata a Resident Evil Requiem. L'evento mostrerà nuovo gameplay con Leon e Grace, possibili livelli aperti e ulteriori sorprese, in vista dell'uscita del gioco prevista per il 27 febbraio

Capcom ha confermato ufficialmente il ritorno del Resident Evil Showcase, fissato per il 15 gennaio alle ore 14:00 PT (23:00 italiane), con una presentazione interamente dedicata a Resident Evil Requiem. L'evento, della durata di circa 12 minuti, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch e promette di offrire uno sguardo approfondito sul prossimo capitolo della celebre saga survival horror.

Come anticipato alla fine del 2025, questo showcase rappresenta un'occasione chiave per scoprire nuovi dettagli sul gioco, in particolare attraverso sequenze di gameplay inedite. Un breve teaser pubblicato da Capcom ha già acceso l'entusiasmo dei fan, mostrando alcune scene dazione con i due protagonisti.

Grace Ashcroft viene infatti ritratta mentre osserva l'arma di Leon e prende la mira contro un gruppo di zombie, sottolineando un approccio più tattico agli scontri. Leon Kennedy, invece, è protagonista di una scena intensa in cui evita un attacco con motosega e lo blocca utilizzando una nuova arma: un tomahawk, che sembra ampliare le opzioni di combattimento ravvicinato.

Su cosa si concentrerà Resident Evil Requiem Showcase?

Il Resident Evil Showcase dovrebbe concentrarsi soprattutto su sezioni ambientate in spazi chiusi, permettendo di apprezzare l'atmosfera claustrofobica tipica della serie. Tuttavia, cresce l'attesa anche per possibili rivelazioni sui livelli aperti di cui si vocifera da tempo. Secondo alcune indiscrezioni, Leon potrebbe esplorare aree più ampie, utilizzando un veicolo per spostarsi e indagare sull'ambiente circostante.

La recente collaborazione tra Capcom e Porsche rende questa ipotesi ancora più plausibile, suggerendo una componente di esplorazione dinamica mai vista prima in un capitolo principale di Resident Evil. Non mancano poi i misteri legati ai nemici. Le sequenze già mostrate con Grace e il nuovo avversario "stalker" rappresenterebbero solo una parte limitata dell'esperienza complessiva.

Questo lascia spazio a numerose sorprese, sia sul fronte narrativo sia su quello del gameplay, che potrebbero essere svelate proprio durante la presentazione. Resident Evil Requiem è atteso per il 27 febbraio su PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2.