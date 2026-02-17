Resident Evil Requiem: pre-load dal 25 febbraio e installazione PS5 in GB più grande della serie
Resident Evil Requiem potrà essere pre-caricato dal 25 febbraio e su PS5 peserà 72,88 GB, il che lo renderà il capitolo più grande della serie. Atteso su più piattaforme, ha già 2,5 milioni di wishlist su Steam. I preordini superano le aspettative, spingendo in alto le azioni Capcomdi Francesco Messina pubblicata il 17 Febbraio 2026, alle 15:01 nel canale Videogames
Resident Evil Requiem si prepara al debutto con numeri già impressionanti. Secondo quanto riportato dall'account PlayStation Game Size, che monitora il database del PlayStation Store, la versione PS5 del gioco avrà un peso di 72,88 GB. Se confermato, si tratterebbe del capitolo più grande della saga in termini di spazio di installazione.
Per fare un confronto, l'attuale record appartiene a Resident Evil 4 Remake con 67 GB, seguito da Resident Evil 2 Remake con 48 GB. Non sono ancora noti i dettagli relativi alla dimensione della versione Steam, ma considerando l'andamento delle ultime produzioni, è possibile che anche su PC il titolo richieda uno spazio considerevole.
Per quanto riguarda le tempistiche, i pre-load per i possessori della Standard Edition dovrebbero iniziare il 25 febbraio, con sblocco previsto a mezzanotte del 27 febbraio. Sebbene Capcom non abbia ancora confermato ufficialmente gli orari globali di rilascio, maggiori dettagli dovrebbero arrivare a breve.
Resident Evil Requiem: peso in GB e disponibilità
Resident Evil Requiem sarà disponibile su Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch 2, ampliando ulteriormente la platea rispetto ai capitoli precedenti. L'interesse del pubblico è già altissimo: con circa 2,5 milioni di wishlist su Steam, il titolo risulta il terzo più desiderato sulla piattaforma, dietro a Subnautica 2 e Forza Horizon 6.
Anche i preordini stanno superando le aspettative interne di Capcom, contribuendo a un aumento del valore delle azioni della società. Questo entusiasmo riflette l'attesa per un capitolo che promette novità significative, tra cui sistemi di gestione dell'inventario differenziati per i personaggi Leon e Grace, oltre a requisiti PC dettagliati per garantire un'esperienza ottimale.
Con dimensioni record, forte domanda e una community in fermento, Resident Evil Requiem si candida a essere uno dei survival horror più ambiziosi e rilevanti del 2026.
