Resident Evil Requiem: ecco cosa preferiscono i giocatori tra la prima e la terza persona

Resident Evil Requiem ha registrando un grande successo, anche per via del doppio approccio con la possibilità di scegliere tra prima e terza persona. Ecco cosa preferiscono gli utenti

Resident Evil Requiem ha registrato un grande successo, convincendo pubblico e critica e registrando numeri importanti in termini di copie vendute. In merito alle preferenze dei giocatori, Akishi Nakanishi, director del gioco, ha fornito alcune informazioni in merito all'utilizzo della prima persona e della terza persona nel gioco. I risultati delle analisi dei dati da parte di Capcom mettono in evidenza una scelta chiara da parte degli utenti, in alcuni casi almeno.

Cosa preferiscono gli utenti?

Dalle informazioni fornite, basate sui dati interni, circa il 90% delle parti con Leon viene affrontata in terza persona mentre le parti con Grace vedono l'utilizzo della prima persona nel 60% dei casi e la terza persona nel 40%. Le percentuali sembrano chiare, ma, in realtà, le preferenze dei giocatori sono legate a diversi fattori.

Da segnalare, però, delle differenze evidenti per quanto riguarda la piattaforma utilizzata e la regione di gioco. Ad esempio, in Giappone e in Asia si tende a preferire la terza persona mentre su PC è la prima persona a rappresentare la scelta preferita dagli utenti.

La scelta di Capcom di adottare un doppio approccio sembra aver convinto tutti, con ottimi risultati per il gioco in tutto il mondo. La software house potrebbe riproporre nuovamente una soluzione di questo tipo, sia per la serie Resident Evil che per altri progetti futuri. Requiem potrebbe, quindi, rappresentare un punto di svolta per la serie, con un ritorno al passato ma anche con uno sguardo al futuro.