Resident Evil Requiem, è arrivato il momento della modalità Mercenari?

Resident Evil Requiem è stato uno dei principali successi del settore videoludico negli ultimi mesi. Il titolo di Capcom ha raccolto recensioni positive, sia dalla critica che dagli utenti, e ha raggiunto una serie di record di vendite che confermano l'ottimo lavoro svolto dalla software house sul titolo. Capcom, che sta attraversando un ottimo momento come conferma il successo di PRAGMATA, potrebbe, a breve, rilasciare un'importante novità per il gioco. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Arriva la modalità Mercenari?

Capcom, per ora, non ha annunciato l'arrivo della modalità Mercenari in Resident Evil Requiem. Il rilascio, però, è sempre più probabile e ci sono due elementi che lo confermano. Il primo arriva da una conferma indiretta di Angela Sant'Albano, doppiatrice di Grace, che ha confermato di essere tornata a lavorare sul personaggio di recente.

Il secondo, invece, riguarda la scoperta di alcuni brani inediti tra i file di gioco. Questi brani, non presenti durante l'avventura, ricorderebbero le musiche frenetiche tipiche della modalità Mercenari. Come detto, si tratta solo di indizi.

Per il momento, non ci sono informazioni aggiuntive in merito e Capcom non ha confermato in alcun modo il rilascio di tale modalità anche se, in passato, ha anticipato l'arrivo di novità per il gioco nel corso del mese di maggio. I risultati da record raccolti dal gioco, però, fanno pensare al rilascio di ulteriori contenuti per il titolo. Maggiori dettagli sul futuro di Resident Evil Requiem e su possibili novità in arrivo dovrebbero emergere a breve.