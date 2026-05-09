Resident Evil Requiem: disponibile il DLC gratuito Leon Must Die Forever
Resident Evil Requiem si arricchisce con il rilascio del DLC gratuito Leon Must Die Forever che aggiunge una nuova modalità di gioco per il titolo, uno dei principali successi di Capcomdi Davide Raia pubblicata il 09 Maggio 2026, alle 11:01 nel canale Videogames
Resident Evil
Dopo aver registrato un grande successo nei mesi scorsi, Resident Evil Requiem torna in prima pagina con un DLC gratuito. Non si tratta di una sorpresa, in quanto Capcom aveva già anticipato l'arrivo di novità per il gioco. Su tutte le piattaforme è ora possibile accedere alla nuova modalità Leon Must Die Forever. Si tratta di un'aggiunta sicuramente interessante e in grado di garantire ore di gioco in più, dopo aver completato la storia principale.
Resident Evil Requiem si aggiorna
La nuova modalità esalta gli aspetti più action del gioco, con Leon che sarà chiamato a superare una serie di sfide a tempo, con livelli di difficoltà crescenti, per un totale di 5 livelli complessivi, e un gameplay particolarmente dinamico e ricco di elementi inediti. Questa modalità si sblocca dopo aver completato il gioco ed è disponibile per tutte le versioni del titolo. Il DLC può essere scaricato gratuitamente.
Capcom ha colto la palla al balzo e ha rilasciato anche un aggiornamento correttivo per il gioco, con l'obiettivo di garantire un ulteriore miglioramento delle prestazioni. Tra le novità c'è anche il supporto alle funzionalità del DualSense per chi utilizza il controller di Sony con le versioni PC del gioco.
Ricordiamo che è in arrivo anche una nuova espansione per Resident Evil Requiem, che andrà ad arricchire la trama del gioco, con nuovi elementi che potrebbero poi collegarsi a un eventuale sequel. In questo caso, però, non c'è ancora una data ufficiale e bisognerà attendere le prossime settimane per saperne di più.
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