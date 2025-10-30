Resident Evil Requiem: arriva su Switch 2 con controller, Amiibo e bonus Fortnite

Resident Evil Requiem, in uscita il 27 febbraio 2026, avrà un controller Switch 2 e un Amiibo dedicati, oltre a bonus Fortnite esclusivi. Previsto anche un Showcase 2026 per svelare nuovi dettagli sul ritorno al survival horror classico

Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della storica saga horror di Capcom, si prepara a un lancio ricco di novità e collaborazioni. Durante l'evento "Road to Requiem", la casa giapponese ha svelato che il gioco riceverà un Nintendo Switch 2 Pro Controller personalizzato, un Amiibo dedicato e perfino contenuti esclusivi per Fortnite.

Il titolo, in uscita il 27 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC, è già disponibile per il preordine. Le edizioni annunciate includono una Standard Edition da 69,99$ e una Deluxe Edition da 79,99$, che conterrà il gioco base, cinque costumi extra (tra cui uno ispirato a Lady Dimitrescu di Resident Evil Village), skin per armi, filtri grafici, amuleti e altri bonus estetici.

Capcom ha inoltre confermato che i giocatori che acquisteranno Resident Evil Requiem tramite Epic Games Store riceveranno contenuti esclusivi per Fortnite, tra cui il costume di Grace Ashcroft, protagonista del gioco. Questa collaborazione segna un ulteriore espansione dell'universo di Resident Evil nel mondo del battle royale di Epic Games, proseguendo una tendenza sempre più diffusa tra franchise AAA e piattaforme di gioco social.

In arrivo anche il Pro Controller per Switch 2 di Resident Evil Requiem

Sul fronte hardware, il Resident Evil Requiem Pro Controller per Nintendo Switch 2 sarà disponibile lo stesso giorno dell'uscita del gioco, il 27 febbraio 2026, presentando un design ispirato all'atmosfera gotica del titolo. Durante l'estate seguirà anche l'uscita dell'Amiibo ufficiale di Grace Ashcroft, anche se Capcom non ha ancora comunicato una data precisa.

Per accompagnare il lancio, Capcom ha annunciato anche un Resident Evil Requiem Showcase previsto per i primi mesi del 2026, che offrirà nuovi dettagli sul gameplay e sul mondo di gioco.

Secondo una preview di VGC, Requiem riprende la struttura dei capitoli in prima persona come Resident Evil 7 e Village, con un'atmosfera cupa e claustrofobica. L'eroina Grace si ritroverà intrappolata in un ospedale gotico, esplorando corridoi bui illuminati solo da luci tremolanti, un ritorno alle radici del survival horror tradizionale.