Resident Evil Requiem: 4K, 60 FPS e ray tracing completo su PS5 Pro

Resident Evil Requiem girerà su PS5 Pro a 4K e 60 FPS con ray tracing completo, oppure fino a 120 FPS disattivando gli effetti avanzati. Il director Koshi Nakanishi ha elogiato l'alta fluidità, sottolineando il lungo lavoro di ottimizzazione. Il gioco uscirà il 27 febbraio

Resident Evil Requiem continua a impressionare pubblico e critica, soprattutto dopo le recenti anteprime hands-on che hanno messo in evidenza l'elevato livello tecnico del nuovo survival horror firmato Capcom. A confermare ulteriormente le ambizioni del progetto è stato il game director Koshi Nakanishi, che in un'intervista al PlayStation Blog Japan ha svelato importanti dettagli sulle prestazioni del gioco su PS5 Pro.

Secondo Nakanishi, Resident Evil Requiem sarà in grado di girare su PS5 Pro a risoluzione 4K e 60 frame al secondo con ray tracing completo attivo. Si tratta di un risultato notevole, soprattutto considerando la complessità delle tecnologie di illuminazione avanzata e riflessi realistici che il ray tracing comporta. Per i giocatori che preferiscono invece la massima fluidità, sarà possibile disattivare il ray tracing e puntare a frame rate più elevati, che potranno arrivare fino a 120 FPS, a seconda del monitor utilizzato.

Il director ha sottolineato come raggiungere questo livello di ottimizzazione non sia stato semplice. "Ci è voluto molto tempo per ottimizzare", ha ammesso Nakanishi, lodando però le capacità hardware della PS5 Pro, in particolare per quanto riguarda l'alto frame rate. Secondo lo sviluppatore, una volta sperimentata una fluidità superiore ai 60 FPS, tornare indietro diventa difficile: "Quando si torna ai 60 FPS, continuo a sentire che non è abbastanza. La credibilità del mondo cambia in base alla quantità di informazioni che vengono trasmesse".

Come gira Resident Evil Requiem su PC?

Su PC, Resident Evil Requiem potrebbe comunque offrire il massimo in termini di qualità visiva grazie al path tracing, una tecnica ancora più avanzata rispetto al ray tracing tradizionale. Inoltre, con tecnologie come la Multi Frame Generation, saranno possibili frame rate ancora più elevati, rendendo la versione PC potenzialmente la più completa dal punto di vista tecnico. Nonostante ciò, il fatto che Capcom sia riuscita a ottenere 4K/60 FPS con ray tracing completo su una console dal costo decisamente inferiore rispetto a un PC di fascia alta resta un traguardo impressionante.

Resta ora da capire se PS5 standard e Xbox Series X riusciranno a offrire un'esperienza simile, magari con qualche compromesso, come un frame rate bloccato a 30 FPS con ray tracing attivo. Al momento, Capcom non ha fornito dettagli ufficiali in merito.

Resident Evil Requiem sarà disponibile a partire dal 27 febbraio. Di recente, il producer Masato Kumazawa ha ribadito che il gioco non sarà un open world, mentre Nakanishi ha descritto il suo particolare stile di gameplay come una sorta di "sushi", un mix equilibrato di elementi diversi che, sorprendentemente, funziona alla perfezione.