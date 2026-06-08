Resident Evil: Code Veronica torna in una nuova veste con un remake annunciato al Summer Game Fest, uscirà nel 2027

Capcom ha annunciato Resident Evil: Code Veronica Remake durante il Summer Game Fest. Il gioco arriverà nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. La nuova versione riproporrà l'avventura di Claire Redfield alla ricerca del fratello Chris

Capcom ha annunciato ufficialmente il remake di Resident Evil: Code Veronica durante il Summer Game Fest, confermando l'arrivo del gioco nel corso del 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. La presentazione è avvenuta attraverso un trailer che ha subito catturato l'attenzione degli appassionati della celebre saga survival horror.

Il filmato iniziale mostra una sequenza ambientata all'interno di un edificio in Francia, mantenendo volutamente il mistero sull'identità del progetto. Solo nella parte finale viene svelata la protagonista Claire Redfield, seguita dall'apparizione del titolo ufficiale, confermando che si tratta della rivisitazione moderna di uno dei capitoli più apprezzati della serie.

La storia segue Claire nella sua ricerca del fratello Chris Redfield dopo gli eventi verificatisi a Raccoon City. L'avventura si colloca in un punto importante della cronologia narrativa di Resident Evil, fungendo da collegamento tra gli episodi principali e approfondendo il percorso dei due celebri protagonisti.

Ulteriori dettagli su ciò che attende il nuovo remake Capcom, Resident Evil: Veronica

L'annuncio rappresenta una scelta significativa per Capcom. Dopo il grande successo del remake di Resident Evil 4, molti fan si aspettavano un possibile ritorno di Resident Evil 5. Tuttavia, negli ultimi anni non sono mancate discussioni legate ad alcuni elementi del quinto capitolo, fattore che aveva alimentato dubbi sul suo eventuale rifacimento.

In questo contesto, Code Veronica appare come una soluzione naturale. Il gioco occupa un ruolo fondamentale nella trama generale della saga e consente agli sviluppatori di proseguire il percorso di modernizzazione dei capitoli classici senza allontanarsi dalla continuità narrativa principale.

Le aspettative sono particolarmente elevate. Il remake di Resident Evil 4 ha ottenuto risultati eccezionali sia dal punto di vista commerciale sia da quello della critica, diventando il titolo della serie più veloce a raggiungere i dieci milioni di copie vendute. Per questo motivo, il nuovo Code Veronica sarà chiamato a raccogliere un'eredità importante.