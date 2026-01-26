Resident Evil Code: Veronica, il Remake potrebbe uscire nella prima metà del 2027

Secondo fonti affidabili, Resident Evil - Code: Veronica Remake sarebbe in sviluppo avanzato e previsto per la prima metà del 2027. Il gioco punterebbe su Claire Redfield come protagonista, con un ruolo ampliato per Wesker e nuove scene narrative

Nonostante Resident Evil Requiem non sia ancora arrivato sul mercato, le voci su un possibile remake di Resident Evil - Code: Veronica stanno diventando sempre più insistenti. Dopo le anticipazioni dell'insider Dusk Golem, secondo cui un annuncio ufficiale sarebbe previsto nel corso del 2026, arriva ora una nuova conferma da una fonte considerata affidabile dalla community: NateTheHate.

Secondo l'insider, il remake sarebbe "profondamente in sviluppo" e avrebbe come finestra di lancio la prima metà del 2027. Una tempistica che, considerando i cicli produttivi dei recenti capitoli e remake della serie dal 2017 in poi, appare plausibile. Il fatto che più fonti indipendenti stiano confermando l'esistenza del progetto rafforza l'ipotesi che Capcom stia davvero lavorando a una reinterpretazione moderna di uno dei capitoli più amati (e richiesti) del franchise.

Uscito originariamente nel febbraio 2000 su Sega Dreamcast, Resident Evil Code: Veronica è ambientato dopo la distruzione di Raccoon City. La storia segue Claire e Chris Redfield, coinvolti negli inquietanti esperimenti della famiglia Ashford, una delle figure chiave dell'universo narrativo della serie. Il gioco mantenne l'impostazione survival horror classica, ma rappresentò un punto di svolta tecnologico: fu infatti il primo capitolo della saga a presentare ambienti completamente in 3D e una telecamera più dinamica, anticipando l'evoluzione futura del brand.

Yes, Code Veronica is being remade & deep in development. Target of release is first half 2027. -- NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 23, 2026

Cosa potrebbe cambiare nel remake di Resident Evil Code: Veronica?

Per quanto riguarda il remake, i rumor suggeriscono alcuni cambiamenti narrativi e strutturali significativi. Claire Redfield dovrebbe essere trattata come protagonista principale, mentre Chris continuerà ad avere un ruolo rilevante ma secondario. Un'altra novità importante riguarda Albert Wesker, che secondo le indiscrezioni avrà una presenza molto più marcata rispetto all'originale.

Inoltre, sarebbero previste nuove scene dedicate all'HCF, l'unità speciale legata alla compagnia rivale della Umbrella, ampliando ulteriormente la lore del gioco. Queste scelte sembrano andare nella direzione già vista con i recenti remake della serie, dove Capcom ha dimostrato di voler rispettare l'opera originale, ma allo stesso tempo arricchirla con nuovi contenuti, una narrazione più profonda e un gameplay modernizzato.

In attesa di un annuncio ufficiale, l'attenzione resta puntata su Resident Evil Requiem, che riceverà nuove informazioni prima del lancio fissato per il 27 febbraio. Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2.