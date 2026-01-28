Reigns: The Witcher, Geralt incontra le carte in uno spin-off firmato CD Projekt RED e Devolver Digital

CD Projekt RED e Devolver Digital hanno annunciato Reigns: The Witcher, spin-off strategico ambientato nell'universo dello Strigo. Basato su scelte a carte e narrato da Dandelion, il gioco uscirà il 25 febbraio 2026 su PC e mobile

CD Projekt RED ha annunciato una collaborazione inedita con Devolver Digital per dare vita a uno spin-off dell'universo di The Witcher, pensato per intrattenere i fan mentre l'attesa per il prossimo capitolo principale della saga continua. Il progetto si intitola Reigns: The Witcher e rappresenta un incontro curioso tra il celebre mondo fantasy creato dallo studio polacco e la formula di gioco della serie Reigns, sviluppata da Nerial e pubblicata da Devolver dal 2016.

La serie Reigns è nota per il suo approccio strategico basato su carte e decisioni rapide: i giocatori scorrono a destra o a sinistra per compiere scelte che influenzano l'andamento della storia, spesso con risultati imprevedibili. Dopo cinque capitoli, incluso uno ispirato a Game of Thrones, è ora il turno dello Strigo di entrare in questo particolare formato.

In Reigns: The Witcher i giocatori vestiranno i panni di Geralt di Rivia, il leggendario cacciatore di mostri, ma con una prospettiva narrativa decisamente originale. La storia, infatti, non è raccontata direttamente dal protagonista, bensì filtrata attraverso le ballate e i racconti di Dandelion (Ranuncolo), il bardo più famoso del Continente. Questo espediente narrativo introduce un tono ironico e volutamente impreciso, in cui alcuni eventi possono risultare esagerati o reinterpretati in chiave comica.

Reigns: The Witcher e ulteriori dettagli sul gameplay

Il gameplay si discosta nettamente dai vasti RPG a mondo aperto per cui CD Projekt RED è conosciuta. Al centro dell'esperienza ci sono le scelte morali, gli incontri casuali e una struttura ramificata che, secondo gli sviluppatori, includerà migliaia di eventi differenti. Nel corso dell'avventura, i giocatori incontreranno personaggi iconici come Yennefer, Triss, Vesemir e molti altri, tutti rivisitati con un tocco umoristico grazie alla narrazione del bardo.

Una novità importante rispetto ai precedenti titoli della serie Reigns è l'introduzione di un minigioco di combattimento, che entra in scena quando Geralt deve affrontare direttamente nemici e mostri. Inoltre, sarà possibile "mettere in scena" le imprese dello strigo fuori dalle taverne, risolvendo enigmi e sbloccando nuove gesta e personaggi.

Parallelamente, i giocatori potranno far crescere la carriera di Dandelion, rendendo le sue storie sempre più epiche fino a raggiungere lo status leggendario. Reigns: The Witcher sarà disponibile dal 25 febbraio 2026 su PC (Steam e GOG), Android e iOS, al prezzo di 5,99 dollari.