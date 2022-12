Regali di Natale, gaming: ecco cosa regalare agli appassionati di videogiochi

Con le festività natalizie alle porte, gli italiani sono già alla ricerca dei migliori regali da fare ai loro amici e parenti appassionati di videogiochi. Le opzioni a tema gaming non sono affatto poche, ma abbiamo voluto semplificarvi il tutto selezionando per voi i prodotti e le promozioni più interessanti tra quelle attualmente disponibili su Amazon e su altri marketplace online.

Tra i nostri consigli troverete quelli che riteniamo i migliori giochi da regalare quest'anno, tra i bestseller del 2022 e le release più recenti. Ci saranno però anche console, periferiche e accessori con cui arricchire le postazioni di gioco dei vostri cari. Ecco cos'abbiamo trovato.

Giochi e periferiche: i nostri consigli per il Natale 2022

Il 2022 è stato un anno ricco di strepitose uscite per quanto concerne il mercato videoludico: dalle grandi produzioni tripla-A ai piccoli, ma brillanti giochi indie, e non solo.

Partiamo con le esclusive Sony, grandi protagonisti di quest'anno grazie ad alcuni nomi altisonanti. Il più recente God of War Ragnarok ci ha conquistati con la sua emozionante storia e un gameplay eccezionale. Il secondo capitolo dell'epopea norrena di Kratos e di suo figlio Atreus è ora disponibile su PS4 e PS5 - e su Amazon trovate già una buona offerta! C'è anche l'avventura open world dell'eroina Aloy nel mondo post-apocalittico di Horizon Forbidden West: al momento lo trovate su Amazon con un generoso sconto del 40% nella versione PS5 (è disponibile anche per PS4).

Abbiamo un altro gioco da consigliare ai fortunati possessori di PlayStation 5. Parliamo di The Last of us Parte 1, remake del primo capitolo dell'acclamata saga ideata da Naughty Dog. A nove anni dal lancio del gioco orgiinale per PS3, quest'esclusivia PS5 offre un'esperienza totalmente rivisitata con un nuovo motore grafico, meccaniche di gioco inedite, controlli migliorati e il pieno supporto al controller DualSense e alle sue feature. Anche qui c'è un piccolo sconto su Amazon.

A proposito di PlayStation 5 e DualSense, Sony ha lanciato un'ampia gamma di colorazioni per il suo avanzato controller di nuova generazione. Tra le nostre varianti preferite c'è quella Midnight Black, ma anche le colorazioni Starlight Blue e Galactic Purple. Potreste abbinare il nuovo controller a una base di ricarica, come quella prodotta da Lioncast.

Passando in territorio Xbox, la casa di Redmond ci propone ancora una volta la sua strepitosa Series S a un prezzo scontato: su Amazon la trovate a meno di 260 euro. Potreste affiancarle un Controller Wireless in una delle nuove colorazioni distribuite da Microsoft: i nostri consigli ricadono sui modelli Electric Volt e Pulse Red, quelli che offrono i colori più vivaci.

Tra i 'must-have' del parco titoli Xbox - non solo Series X/S, ma anche One - spicca Halo Infinite, ultima avventura dell'iconico Master Chief a metà tra sequel e reboot della saga fantascientifica. Per gli appassionati dei motori c'è invece Forza Horizon 5, racing game che porterà i fan delle corse automobilistiche in giro per il Messico. Chi preferisce gli aerei alle auto potrà sbizzarrirsi con Microsoft Flight Simulator, disponibile per Xbox Series X/S e PC (Windows).

Vi segnaliamo la possibilità di regalare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, il piano 'definitivo' del servizio digitale con cui Microsoft offre l'accesso istantaneo a centinaia di giochi, sia sulle sue console Xbox che su PC. Gli utenti Ultimate possono inoltre riscattare i giochi e i contenuti esclusivi del catalogo EA Play. Nell'abbonamento è incluso l'accesso alle funzionalità di xCloud, per giocare in mobilità da qualsiasi device compatibile.

Non poteva mancare Nintendo con la sua Switch, console ibrida che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Il modello originale, con i Joy-Con nelle colorazioni Rosso e Blu Neon, è disponibile su Amazon con uno sconto del 14%. In alternativa potreste regalare il più avanzato modello OLED, che con il suo ampio schermo da 7 pollici può garantire colori più intensi e un contrasto elevato in tutti i giochi disponibili per la piattaforma.

Per quanto riguarda i giochi per Nintendo Switch, non possiamo non consigliare Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ultima grande esclusiva della Grande N che vede protagonisti l'idraulico baffuto e i folli Rabbids di Ubisoft. Al momento c'è un'offerta a tempo limitato sulla Cosmic Edition del gioco, che include il titolo base e la raccolta di skin Prestigio galattico. Per i vostri amici e parenti più 'sportivi' ci sono Switch Sports e Just Dance 2023 Edition, entrambi in offerta.

Menzionando alcune delle migliori produzioni 'third-party' dell'anno, Elden Ring è senza dubbio uno dei primi giochi da aggiungere al carrello di Amazon; parliamo dopotutto di uno dei contendenti al titolo di Gioco dell'Anno 2022. Se i vostri gamer sono appassionati di fantascienza e, più precisamente, di Star Wars, La Saga degli Skywalker è attualmente in offerta in tutte le sue versioni. A meno di 20 euro non si può non consigliare Cyberpunk 2077, titolo che ha ricevuto numerose patch correttive e che si appresta ad accogliere la sua prima espansione.

Per i vostri amici e parenti che giocano su PC, un ottimo regalo può essere una tastiera nuova di zecca o, magari, un mouse di ultima generazione. Logitech può proporre tante opzioni, una più intrigante dell'altra: tra le tastiere meccaniche spiccano la G910 Orion Spectrum, attualmente in offerta su Amazon a meno di 93 euro; la Logitech G512 Carbon può essere un'alternativa più elegante, a patto di 'accontentarsi' del layout americano.

Tra i mouse più popolari di sempre, il G502 Hero di Logitech è ancora una delle scelte più affidabili, ma c'è anche il nuovo G502 X se si desidera la novità del momento. Dopo due mouse cablati, ve ne consigliamo uno wireless: il Logitech G PRO è uno dei mouse più performanti del mercato, con i suoi 25.600 DPI e gli 8 pulsanti programmabili.

Cercate un ottimo paio di cuffie... e magari contenere le spese? Ci sono tre modelli cablati compatibili sia con PC che con le console di ultima e penultima generazione. Restando in casa Logitech, le G335 offrono grande ergonomia e un eccellente rapporto qualità/prezzo. Le Razer BlackShark V2 X propongono una migliore cancellazione passiva del rumore, mentre le HyperX Cloud II garantiscono un suono surround virtuale sorprendente.

Se volete proprio 'strafare' e regalare un vero gioiello per i vostri cari - e per le loro postazioni da gioco - potete puntare alla TITAN Evo 2022 Series di SecretLab, la nuova gaming chair dell'iconico marchio di Singapore. Nella nostra recensione avevamo elogiato la TITAN Evo per il suo design accattivante e personalizzabile, così come per le numerose feature dedicate all'ergonomia e per l'esperienza di montaggio. Il prezzo di listino è elevato, ma in occasione delle festività SecretLab offre sconti fino al 20% sui suoi prodotti di punta.