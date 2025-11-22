Redal Alert 2: Command & Conquer si gioca senza installazioni adesso, direttamente da browser

Chrono Divide ha reso Command & Conquer: Red Alert 2 giocabile direttamente dal browser. Il progetto riproduce il motore originale in chiave leggera e punta alla completa equivalenza con il titolo del 2000. Per ora offre solo il multiplayer e supporto alle mod, ma in programma c'è anche la campagna e le cutscene

di pubblicata il , alle 13:01 nel canale Videogames
 

Il classico Command & Conquer: Red Alert 2 torna giocabile in una veste completamente diversa grazie a Chrono Divide, progetto che riproduce il celebre RTS del 2000 direttamente all'interno del browser. L'iniziativa punta a una completa equivalenza con il motore originale, ma propone già un'esperienza sorprendentemente stabile e leggera, pensata per funzionare anche su hardware modesto.

Il team ha rielaborato l'intero sistema di gioco per renderlo operativo senza installazioni: basta accedere dalla finestra del browser per accedere a una partita. Il risultato è un ambiente rapido da utilizzare e adatto a sessioni istantanee, con caricamenti brevi e un'interfaccia molto vicina a quella del titolo di Westwood Studios.

Chrono Divide opera su Chrome, Edge e Safari, incluse le versioni mobile di questi browser. La compatibilità mobile resta da valutare in base allo schermo e alle capacità del dispositivo, ma il supporto esiste già. Il gioco funziona anche su Firefox, ma potrebbe presentare bug e problemi di prestazioni rispetto ai browser succitati.

Sul fronte dei contenuti, Chrono Divide include tutte le mappe originali, supporta il multiplayer cross-platform e consente l'uso delle mod, caratteristica che amplia notevolmente le possibilità di sperimentazione dei giocatori. La stabilità del multiplayer dimostra il livello raggiunto dal progetto che oggi consente partite online complete e fluide.

La componente single player, invece, richiede ancora lavoro: la campagna non è disponibile, e con essa mancano anche le celebri sequenze video che accompagnavano la storia. Il team ha confermato che queste parti arriveranno in seguito e che l'obiettivo finale resta offrire una replica totale dell'esperienza originale.

Gli sviluppatori hanno raccontato che Chrono Divide nacque come un semplice esperimento per verificare la fattibilità di un RTS multipiattaforma eseguito nel browser. Il progetto ha ora raggiunto una forma giocabile che evidenzia il potenziale dell'iniziativa e prepara il terreno per funzionalità più complete.

rattopazzo22 Novembre 2025, 14:46 #1
Un pò di nostalgia c'è, una partitella al volo non si rifiuta, peccato manchi ancora la campagna, forse faccio prima ad installare l'originale.
randorama22 Novembre 2025, 15:03 #2
redal?

