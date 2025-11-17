Red Dead Redemption 2 Enhanced è ancora in arrivo, conferma un insider

Dopo l'annuncio del primo Red Dead Redemption per le piattaforme moderne, l'insider NateTheHate sostiene che una versione potenziata di Red Dead Redemption 2 sia ancora in sviluppo. I piani sarebbero cambiati dopo il rinvio di GTA 6, ma l'uscita resta possibile

Il mondo Rockstar Games continua a essere attraversato da un'ondata di rumor, mezze conferme e aspettative sempre più elevate. Dopo il nuovo rinvio di Grand Theft Auto 6, che ha inevitabilmente scosso l'intero settore, un'altra notizia ha acceso il dibattito: l'annuncio del debutto di Red Dead Redemption sulle console di attuale generazione e su Nintendo Switch 2.

L'aggiornamento sarà gratuito per chi possiede già il gioco, ma una parte della community ha comunque reagito con frustrazione: molti speravano in un upgrade dedicato al suo amatissimo sequel. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le indiscrezioni su una versione potenziata di Red Dead Redemption 2, pensata per sfruttare il meglio di Xbox Series X/S, PS5 e Switch 2.

Rumor che hanno alimentato un clima di attesa crescente. Per questo, l'annuncio del ritorno del primo capitolo non ha fatto altro che sollevare nuove domande: Rockstar ha forse accantonato l'idea di un aggiornamento per RDR2?

Ulteriori indiscrezioni sulla versione "Enhanced" di Red Dead Redemption 2

Secondo l'insider NateTheHate, la risposta è un deciso no. In risposta a un utente su X che chiedeva chiarimenti, l'insider ha affermato che l'arrivo del primo Red Dead Redemption sulle piattaforme moderne "non esclude affatto" che un progetto dedicato al secondo capitolo sia ancora in sviluppo. Ha inoltre precisato che, all'inizio del 2025, le sue fonti parlavano di un lancio previsto per alcuni mesi dopo l'uscita di Switch 2.

Le cose, però, sarebbero cambiate con il successivo rinvio di Grand Theft Auto 6, che avrebbe costretto Rockstar a rivedere tempistiche e priorità interne. Non sorprende: come l'insider stesso ha sottolineato, Rockstar è famosa per ricalibrare i propri piani senza particolare preavviso, seguendo processi creativi e strategici molto indipendenti.

Se GTA 6 può subire due grandi rinvii in un solo anno, allora tutto il calendario di uscite può slittare senza grandi spiegazioni. Al momento, dunque, non c'è alcuna conferma ufficiale su Red Dead Redemption 2 Enhanced, ma la possibilità rimane più che concreta.