Red Dead Redemption 2 e GTA V su Nintendo Switch? C'è chi spinge per il porting

Virtuos, studio noto per porting e remaster di alto profilo, ha dichiarato di voler realizzare versioni Nintendo Switch di GTA V e Red Dead Redemption 2. Dopo aver già pubblicato LA Noire sulla console Nintendo, il team ritiene che entrambe le produzioni Rockstar possano funzionare bene anche sulla piattaforma ibrida di Nintendo

Virtuos, software house specializzata nell'adattamento e nella rimasterizzazione di grandi produzioni, ha espresso il desiderio di portare Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch. Lo studio, che recentemente ha collaborato alla realizzazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, considera questi due titoli Rockstar come una sfida tecnica particolarmente stimolante.

L'interesse di Virtuos non nasce dal nulla. Nel 2017 il team ha già lavorato al porting di LA Noire sulla console ibrida di Nintendo, dimostrando di saper gestire progetti complessi su hardware meno potente rispetto alle piattaforme tradizionali. In un'intervista, il direttore tecnico Andy Fong ha spiegato che il gruppo sarebbe entusiasta di adattare sia GTA V sia Red Dead Redemption 2, sottolineando come entrambi possano offrire un'esperienza di grande qualità anche su Switch.

L'idea appare ambiziosa, considerando che si tratta di due enormi open world caratterizzati da sistemi avanzati, mappe estese e requisiti grafici elevati. Nonostante ciò, Nintendo Switch ha già ospitato conversioni considerate inizialmente molto difficili da realizzare. Inoltre, entrambi i giochi appartengono alla precedente generazione di console, un fattore che potrebbe agevolare il lavoro di ottimizzazione da parte di uno studio con grande esperienza come Virtuos.

L'interesse commerciale nei confronti di GTA V e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch

In passato, il team aveva persino affermato di poter adattare praticamente qualsiasi videogioco su Nintendo Switch. Riuscire a far funzionare GTA V e Red Dead Redemption 2 sulla console rappresenterebbe una conferma concreta di questa sicurezza nelle proprie capacità tecniche.

Resta comunque il dubbio sull'interesse commerciale di un'operazione del genere, soprattutto ora che Nintendo Switch 2 è disponibile e offre prestazioni superiori. Alcuni potrebbero preferire giocare questi titoli sulla nuova piattaforma piuttosto che sull'hardware originale. Va inoltre ricordato che Red Dead Redemption 2 non ha ancora ricevuto una patch ufficiale a 60 fotogrammi al secondo sulle console di attuale generazione.

Nonostante ciò, il potenziale pubblico rimane enorme. Con oltre 155 milioni di Nintendo Switch distribuite nel mondo, esistono ancora moltissimi utenti che non hanno mai provato GTA V o Red Dead Redemption 2. Considerando che sulla console sono già presenti altri capitoli delle serie Grand Theft Auto e Red Dead, l'arrivo di questi due titoli rappresenterebbe un'aggiunta di grande prestigio al catalogo Nintendo.