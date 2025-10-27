Record storico per i giochi Windows su Linux: il 90% funziona senza problemi

Linux si conferma piattaforma sempre più credibile per il gaming PC. Secondo i dati raccolti da ProtonDB e analizzati da Boiling Steam, il 90% dei giochi Windows testati è ora perfettamente compatibile con il sistema operativo open source

Linux ha raggiunto un traguardo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile: il 90% dei giochi sviluppati per Windows funziona ormai senza problemi sul sistema operativo open source.

I numeri emergono dall'analisi condotta dalla testata Boiling Steam sui dati raccolti da ProtonDB, il database comunitario che monitora la compatibilità dei titoli attraverso la tecnologia Proton. Le categorie "Platino" e "Oro", che identificano giochi funzionanti perfettamente o con minimi interventi di configurazione, dominano le statistiche, mentre scende sotto il 10% la percentuale di titoli classificati come "Bronzo" o "Borked", ovvero quelli che presentano problemi significativi o rifiutano completamente l'avvio.

Giocare su Linux è possibile, e i limiti sono sempre meno (ma ci sono)

Il merito di tale progressione va attribuito al continuo sviluppo dei layer di compatibilità WINE e Proton, tecnologie che traducono le chiamate di sistema Windows per renderle comprensibili all'ambiente Linux. Dal 2018, anno in cui Valve ha rilasciato Proton integrandolo nella piattaforma Steam, il miglioramento è stato costante e misurabile. I dati raccolti mese dopo mese mostrano una crescita significativa delle valutazioni positive, con una particolare accelerazione tra il 2022 e il 2023, periodo coincidente con il lancio di Steam Deck e il conseguente aumento dell'attenzione verso la compatibilità software su sistemi basati su Linux.

È interessante notare, inoltre, che i benchmark dimostrano come i giochi eseguiti tramite Proton su hardware AMD raggiungano frame rate comparabili o superiori rispetto alle controparti Windows, sfatando il mito secondo cui i layer di compatibilità comporterebbero inevitabili cali di performance. L'implementazione di tecnologie di traduzione come DXVK e VKD3D-Proton ha permesso di ottimizzare la conversione delle chiamate grafiche sfruttando le API Vulkan.

Nonostante i progressi, permangono ostacoli specifici: alcune periferiche (specie quelle di settori di nicchia) non dispongono di driver compatibili, e - descrive la fonte - alcuni sviluppatori scelgono di bloccare l'esecuzione dei propri titoli su Linux. Un esempio citato è il MOBA "March of Giants", che visualizza un messaggio di errore esplicito quando rileva ambienti Wine, Proton o Steam Deck. La problematica più rilevante riguarda i sistemi anti-cheat proprietari, dove la mancata compatibilità deriva da scelte aziendali piuttosto che da impossibilità tecniche.

Valve sta intensificando la collaborazione con gli studi di sviluppo per garantire che i nuovi rilasci funzionino nativamente su Steam Deck e Linux fin dal day one, una strategia che contribuisce significativamente all'elevato tasso di compatibilità registrato. Il quadro complessivo delinea comunque un ecosistema che è diventato nel tempo maturo e funzionale. Linux si configura oggi come un sistema operativo praticabile per la maggioranza dei giocatori PC, con una libreria di titoli supportati in costante espansione e una comunità che contribuisce attivamente attraverso report e soluzioni condivise su ProtonDB. Merito anche di SteamOS che, per i produttori hardware, è ormai un'opzione concreta da considerare nel settore gaming.