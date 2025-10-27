Record storico per i giochi Windows su Linux: il 90% funziona senza problemi
Linux si conferma piattaforma sempre più credibile per il gaming PC. Secondo i dati raccolti da ProtonDB e analizzati da Boiling Steam, il 90% dei giochi Windows testati è ora perfettamente compatibile con il sistema operativo open sourcedi Nino Grasso pubblicata il 27 Ottobre 2025, alle 15:51 nel canale Videogames
Linux ha raggiunto un traguardo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile: il 90% dei giochi sviluppati per Windows funziona ormai senza problemi sul sistema operativo open source.
I numeri emergono dall'analisi condotta dalla testata Boiling Steam sui dati raccolti da ProtonDB, il database comunitario che monitora la compatibilità dei titoli attraverso la tecnologia Proton. Le categorie "Platino" e "Oro", che identificano giochi funzionanti perfettamente o con minimi interventi di configurazione, dominano le statistiche, mentre scende sotto il 10% la percentuale di titoli classificati come "Bronzo" o "Borked", ovvero quelli che presentano problemi significativi o rifiutano completamente l'avvio.
Giocare su Linux è possibile, e i limiti sono sempre meno (ma ci sono)
Il merito di tale progressione va attribuito al continuo sviluppo dei layer di compatibilità WINE e Proton, tecnologie che traducono le chiamate di sistema Windows per renderle comprensibili all'ambiente Linux. Dal 2018, anno in cui Valve ha rilasciato Proton integrandolo nella piattaforma Steam, il miglioramento è stato costante e misurabile. I dati raccolti mese dopo mese mostrano una crescita significativa delle valutazioni positive, con una particolare accelerazione tra il 2022 e il 2023, periodo coincidente con il lancio di Steam Deck e il conseguente aumento dell'attenzione verso la compatibilità software su sistemi basati su Linux.
È interessante notare, inoltre, che i benchmark dimostrano come i giochi eseguiti tramite Proton su hardware AMD raggiungano frame rate comparabili o superiori rispetto alle controparti Windows, sfatando il mito secondo cui i layer di compatibilità comporterebbero inevitabili cali di performance. L'implementazione di tecnologie di traduzione come DXVK e VKD3D-Proton ha permesso di ottimizzare la conversione delle chiamate grafiche sfruttando le API Vulkan.
Nonostante i progressi, permangono ostacoli specifici: alcune periferiche (specie quelle di settori di nicchia) non dispongono di driver compatibili, e - descrive la fonte - alcuni sviluppatori scelgono di bloccare l'esecuzione dei propri titoli su Linux. Un esempio citato è il MOBA "March of Giants", che visualizza un messaggio di errore esplicito quando rileva ambienti Wine, Proton o Steam Deck. La problematica più rilevante riguarda i sistemi anti-cheat proprietari, dove la mancata compatibilità deriva da scelte aziendali piuttosto che da impossibilità tecniche.
Valve sta intensificando la collaborazione con gli studi di sviluppo per garantire che i nuovi rilasci funzionino nativamente su Steam Deck e Linux fin dal day one, una strategia che contribuisce significativamente all'elevato tasso di compatibilità registrato. Il quadro complessivo delinea comunque un ecosistema che è diventato nel tempo maturo e funzionale. Linux si configura oggi come un sistema operativo praticabile per la maggioranza dei giocatori PC, con una libreria di titoli supportati in costante espansione e una comunità che contribuisce attivamente attraverso report e soluzioni condivise su ProtonDB. Merito anche di SteamOS che, per i produttori hardware, è ormai un'opzione concreta da considerare nel settore gaming.
Detto ciò speriamo in un maggior supporto da parte di NVidia su Linux e una maggiore compatibilità futura così possiamo finalmente sbarazzarci di Windows.
Capirai, come se non si potesse fare a meno proprio di quel 10% (io gioco solo in single player )
Sul mio PC Linux ci sta una 3060, riconosciuta in automatico sotto Zorin e non ho dovuto fare niente (sotto "Strumenti di sistema" mi compare l'applicazione "NVIDIA X Server Setting" e per ora non ho riscontrato alcun problema.
Basterebbe che in quel 10% ci siano un paio di titoli di grande richiamo ( o semplicemente di richiamo personale ) e la mancanza si sentirebbe eccome.
l'ultima volta che ho provato a installarlo ho avoto difficolta a installare anhce pacchetto base questo non è normale, dover ricorrere alla comunity per fare operazioni che su windows fai con 1 clik da decenni.
E parliamo di usare l'ultima versione di linux con l'ultima versione di pacchetti famosi non di casi di nicchia dove ci sta
se a te paice ridere ridi io volgio un pc funzionante in maniera umano
Basta imparare, tutti abbiamo questa capacità.
Non importa quanto sia difficile da usare, se mai dovesse uscire una distro Linux capace di garantire vantaggi significativi nei giochi, ci si butterebbero dentro anche al costo di un utilizzo unicamente tramite righe di comando.
Non importa quanto sia difficile da usare, se mai dovesse uscire una distro Linux capace di garantire vantaggi significativi nei giochi, nel giro di pochi mesi quì dentro saremmo in grado di padroneggiare anche l'utilizzo unicamente tramite righe di comando, senza GUI alcuna ( come Arch Linux appena installato ).
se esistesse un linux come dici tu alla fine numeri alla mano verrebbe utilizzato da una niccia microscopica del mercato come è ora e come era ieri
non è nomale dover riccorrere a riga di comando per fare operazioni ormai base siamo nel 2025 capivo nel 2000 li anche io le facevo mo poi mi sono evoluto come tutti gli altri
Sto ancora aspettando la tua risposta alla mia domanda che ti feci tempo fa, ovvero se sei un bot o una persona in carne e ossa
Considerati gli errori di battitura frequenti, propenderei per la seconda, a quel punto un paio di domande me le farei.
