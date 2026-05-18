Recensioni GTA 6, Rockstar potrebbe organizzare un evento riservato e impedire la diffusione anticipata di informazioni

Secondo una voce di corridoio diffusa nelle ultime ore, Rockstar Games starebbe preparando una strategia insolita per gestire le recensioni di Grand Theft Auto VI e ridurre al minimo il rischio di fughe di notizie prima del lancio.

L'indiscrezione è stata riportata dal giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe durante il podcast X do Controle. In base a quanto riferito, agli organi di stampa non verrebbero distribuite copie review o codici digitali, una pratica normalmente utilizzata per consentire ai recensori di testare i giochi in anticipo.

Al loro posto, Rockstar avrebbe intenzione di invitare i giornalisti in una sede scelta dall'azienda. I partecipanti soggiornerebbero per alcuni giorni in un ambiente controllato, dove potrebbero provare il gioco senza portare con sé materiale che possa favorire la diffusione di dettagli non autorizzati.

GTA 6 e l'evento dedicato alla review: ulteriori (possibili) dettagli

Al momento non esistono conferme ufficiali e l'attendibilità dell'indiscrezione resta incerta. In passato sono circolate altre voci su Grand Theft Auto VI, come quella secondo cui le copie fisiche sarebbero arrivate dopo la versione digitale, ipotesi successivamente smentita da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive.

L'idea di organizzare eventi dedicati alla stampa non rappresenta comunque una novità nel settore videoludico, soprattutto per anteprime e prove controllate. Considerati il grave leak che ha coinvolto il gioco nel 2023 e i precedenti problemi di sicurezza interni, una misura di questo tipo sarebbe coerente con l'approccio prudente di Rockstar.

Grand Theft Auto VI è previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X and Series S. Secondo altre indiscrezioni, i preordini potrebbero aprire il 18 maggio, mentre Take-Two ha già annunciato che la campagna promozionale inizierà nel corso dell'estate.