Recensioni GTA 6, Rockstar potrebbe organizzare un evento riservato e impedire la diffusione anticipata di informazioni
Un'indiscrezione sostiene che Rockstar non invierà copie review di GTA 6 alla stampa. I giornalisti verrebbero invece invitati a un evento dedicato in una località controllata, dove provare il gioco sotto stretta supervisione. La scelta mirerebbe a prevenire leak e spoiler prima dell'uscita fissata per il 19 novembre 2026di Francesco Messina pubblicata il 18 Maggio 2026, alle 10:25 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
Secondo una voce di corridoio diffusa nelle ultime ore, Rockstar Games starebbe preparando una strategia insolita per gestire le recensioni di Grand Theft Auto VI e ridurre al minimo il rischio di fughe di notizie prima del lancio.
L'indiscrezione è stata riportata dal giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe durante il podcast X do Controle. In base a quanto riferito, agli organi di stampa non verrebbero distribuite copie review o codici digitali, una pratica normalmente utilizzata per consentire ai recensori di testare i giochi in anticipo.
Al loro posto, Rockstar avrebbe intenzione di invitare i giornalisti in una sede scelta dall'azienda. I partecipanti soggiornerebbero per alcuni giorni in un ambiente controllato, dove potrebbero provare il gioco senza portare con sé materiale che possa favorire la diffusione di dettagli non autorizzati.
GTA 6 e l'evento dedicato alla review: ulteriori (possibili) dettagli
Al momento non esistono conferme ufficiali e l'attendibilità dell'indiscrezione resta incerta. In passato sono circolate altre voci su Grand Theft Auto VI, come quella secondo cui le copie fisiche sarebbero arrivate dopo la versione digitale, ipotesi successivamente smentita da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive.
L'idea di organizzare eventi dedicati alla stampa non rappresenta comunque una novità nel settore videoludico, soprattutto per anteprime e prove controllate. Considerati il grave leak che ha coinvolto il gioco nel 2023 e i precedenti problemi di sicurezza interni, una misura di questo tipo sarebbe coerente con l'approccio prudente di Rockstar.
Grand Theft Auto VI è previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X and Series S. Secondo altre indiscrezioni, i preordini potrebbero aprire il 18 maggio, mentre Take-Two ha già annunciato che la campagna promozionale inizierà nel corso dell'estate.
9 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Sono minimo tre anni che mi frantumano le biglie con preudo news e voci di corridoio su so ca**o di GTA6.
Sono minimo tre anni che mi frantumano le biglie con preudo news e voci di corridoio su so ca**o di GTA6.
la gente è malata di FOMO a me personalemtne potrebbe anche piacere molto giocare a questo gioco ma lo aspetto su pc quando sara super aggiornato quindi fra anni, lidea che la gente si strappi i capelli per prenotare i nanticipo un gioco in digitale come se le copie potessero finire è pura follia.
Ps, gta5 volevo comprarlo ma poi un giorno Epic lo ha messo gratis fra i giochi della settimana, questo è il bello del pc, su console quanto costera? 100 o piu
E mi è molto utile per farmi capire che non ho più tempo per giocare liberamente. Ormai riesco a fare giochi da 1 partita e via
E mi è molto utile per farmi capire che non ho più tempo per giocare liberamente. Ormai riesco a fare giochi da 1 partita e via
purtoppo è cosi, io ho tanta passione ma poi la concretizzo molto poco, da giovane avevo una media di almeno 2 giochi nuvif initi al mese e questo costantemente per quasi 2 decenni, oggi se faccio 2 giochi ogni anno è gia tanto, solo durante la pandemia ne ho fatti 10 me è stato un avvenimento piu unico che raro
Stessa cosa per il 5 e alla fine una delusione di gioco, parlo del single player.
io il 5 lo ho giocato SOLO single player e sinceramente mi è piaciuto precchio.
se il 6 mantiene la linea sono ben felice.
..sono solo stufissimo di sentirne parlare.
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