Recensione LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, l'epopea di Bruce Wayne a 'mattoncini'

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un open world d'azione che ripercorre la storia di Bruce Wayne con tutto lo stile LEGO. Narrazione brillante, combattimenti avvincenti e visivamente delizioso ma non mancano i difetti

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro rappresenta uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da TT Games, una reinterpretazione in chiave LEGO della storia di Batman che attraversa decenni di fumetti, film, serie TV e videogiochi.

Il risultato è un open world d'azione e avventura che prova a raccontare l'intero percorso di Bruce Wayne, dalle origini fino alla sua trasformazione nel leggendario Cavaliere Oscuro di Gotham City.

L'operazione è chiaramente pensata come una celebrazione dell'icona DC, ricca di nostalgia e riferimenti, ma anche con un approccio moderno e strutturato attorno a un mondo di gioco molto più ampio rispetto ai capitoli LEGO precedenti.

Un omnibus del cavaliere oscuro | Recensione LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

Dal punto di vista narrativo, il gioco segue la crescita di Bruce Wayne, partendo dal suo addestramento con la Lega delle Ombre fino alla costruzione della sua identità di Batman.

La campagna fonde momenti iconici provenienti da diverse incarnazioni del personaggio, creando una sorta di "storia definitiva", un vero e proprio omnibus dell'uomo pipistrello che non si limita a una singola interpretazione, ma abbraccia l'intero immaginario del Cavaliere Oscuro.

Il tono rimane quello tipico LEGO, con un umorismo leggero e riconoscibile, che bilancia la componente più seria della storia e che, a nostro avviso, per quanto alcuni puristi della cupidigia di Batman possano non apprezzare, riesce a fondersi benissimo con l'intero comparto narrativo.

Gotham City a mattoncini | Recensione LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

Uno degli aspetti più riusciti è senza dubbio la costruzione del mondo. Gotham City è un vero open world LEGO, suddiviso in quattro isole e caratterizzato da un forte sviluppo verticale.

I giocatori possono esplorare luoghi iconici come Arkham Asylum, Ace Chemicals, i giardini botanici e la Wayne Tower, con una libertà di movimento che include rampino, planata e veicoli storici come Batmobili e Batmoto provenienti da diverse epoche cinematografiche. L'attenzione ai dettagli e la varietà ambientale rendono l'esplorazione piacevole e ricca di sorprese.

La Batcaverna funziona come hub centrale, espandibile e personalizzabile, dove migliorare equipaggiamenti, consultare il Batcomputer e collezionare trofei. È un'aggiunta che rafforza la progressione e offre un senso di crescita continuo. Una piccola nota negativa, a nostro avviso, risiede nell'esplorazione a bordo dei veicoli. Abbiamo citato i veicoli a disposizione che, però, non brillano per una guida fluida, comoda e immediata in stile arcade ma a tratti un po' legnosa nella gestione dei comandi dedicati.

Il ritorno del FreeFlow | Recensione LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

Il sistema di combattimento è uno degli elementi più evoluti della serie LEGO. Batman dispone di un set di mosse dinamiche con combo, KO spettacolari e gadget come Batarang, Bat-artiglio e gel esplosivo.

Anche gli altri personaggi giocabili, tra cui Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman e Talia al Ghul, hanno equipaggiamenti distintivi e ben differenziati, come lo Spray a schiuma, il Lancia-cavo o la frusta. Questo contribuisce a dare varietà alle sezioni di gioco, soprattutto nelle fasi cooperative.

Il sistema FreeFlow torna, dunque, dopo aver settato un vero e proprio stile nella serie Batman Arkham, ripreso poi in altri titoli come quelli della serie Spider-Man e La Terra di Mezzo. Tuttavia le dinamiche stealth risultano piuttosto superficiali e non sempre ben integrate nel gameplay principale. Le sezioni furtive, pur presenti, non offrono la profondità che ci si potrebbe aspettare da un gioco con protagonista l'uomo pipistrello.

Visivamente eccezionale | Recensione LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

Dal punto di vista tecnico e visivo, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro raggiunge delle vette che altri titoli del brand LEGO non avevano mai raggiunto. Sia a livello di performance, sia a livello di grafica pura, siamo di fronte, probabilmente, considerando anche la quantità di contenuti ed elementi, ad uno dei migliori prodotti del brand che aggiunge anche una componente artistica di prima fascia nella gestione dell'illuminazione e del design generale. Anche il sonoro si attesta su ottimi livelli.

Le possibilità di personalizzazione dei costumi (oltre 100 varianti) aggiungono un certo grado di profondità anche alla scelta degli utenti. Qualche pecca va individuata nel sistema di controllo e nella fisica che, non sempre, eccellono, soprattutto nelle sezioni platform che, seppur guidate, talvolta possono risultare un po' legnose.

Tirando le somme...

Tirando le somme, dunque, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un titolo ambizioso e ricco di contenuti, che riesce a celebrare degnamente il mito di Batman attraverso il linguaggio LEGO.

L'esplorazione di Gotham City, il sistema di combattimento migliorato e il comparto tecnico rappresentano i suoi punti di forza principali. Tuttavia, la superficialità delle meccaniche stealth, la limitazione del roster giocabile e alcune imperfezioni nel sistema di controllo impediscono al gioco di raggiungere la perfezione assoluta. Rimane comunque un'esperienza solida e divertente, soprattutto per i fan del Cavaliere Oscuro, dell'universo LEGO e per chi è alla ricerca di un ottimo videogioco con cui trascorrere circa 15/20 ore appaganti e divertenti.