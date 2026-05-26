Recensione 007: First Light, il ritorno in grande stile di James Bond

Il personaggio di James Bond è sicuramente uno dei più conosciuti e amati della storia della cinematografia e della letteratura. La famosa spia britannica è stata, negli anni, oggetto di diverse trasposizioni anche in ambito videoludico. Trasposizioni che, non sempre, hanno convinto l'utenza a cui hanno tentato di rivolgersi, tranne rare eccezioni: si veda quel capolavoro che era 007 GoldenEye per Nintendo 64.

Oggi, invece, siamo di fronte ad un nuovo capitolo, un nuovo tentativo di trasporre in un videogioco l'agente segreto con licenza di uccidere in maniera convincente. Il gioco in questione, First Light, è stato realizzato da IO Interactive, team noto soprattutto per aver lavorato alle avventure di un altro agente numerato, ovvero Hitman, il noto Agente 47.

In questa recensione andremo a tirare le somme di quella che, a nostro avviso, è un'opera che merita delle considerazioni molto positive sotto alcuni punti di vista e meno considerando altri aspetti ma che, sicuramente, può essere annoverata tra i titoli più convincenti di sempre con protagonista proprio James Bond.

Le origini del mito | Recensione 007: First Light

La scelta effettuata dal team di sviluppo e, in particolar modo, da chi si è occupato di imbastire dal punto di vista narrativo l'intera operazione, è una scelta molto interessante e che apre, probabilmente, alla possibilità che questa diventi una vera e propria saga. In 007: First Light, infatti, assistiamo alla genesi di James Bond in quanto agente con licenza di uccidere. Prenderemo parte all'addestramento per poi, man mano, seguire il percorso e i primi passi di Bond all'interno dell'MI6.

Essendo il gioco molto story-driven non andremo a fare alcuno spoiler di trama ma ci limiteremo ad esprimere un giudizio su quella che è la gestione della narrazione stessa. Una narrazione che ci ha convinto fin da subito, grazie alla presenza di cut-scene ben congegnate, dialoghi ben scritti e delle "performance attoriali" anche molto convincenti.

Un elemento che, però, ci sentiamo di premiare, è quello del ritmo. Questo titolo presenta un ritmo che richiama a quello della saga cinematografica e che, narrativamente parlando funziona e riesce anche creare un particolare senso di immersione all'interno dell'opera stessa.

Agente 00(4)7 | Recensione 007: First Light

007: First Light è un gioco che, dal punto di vista del gameplay, non inventa nulla ma che, grazie ad un setting convincente e ad alcune scelte che testimoniano anche la grande esperienza del team, riesce ad essere godibile e incalzante sotto quasi tutti i punti di vista. Il titolo presenta degli elementi molto derivativi.

Il paragone con Hitman è immediato, così come, in molti passaggi, IO Interactive ha fatto sue delle meccaniche e dei fattori che richiamano a titoli come quelli della saga di Uncharted così come a quelli della saga di Watch Dogs. Partendo dalle fasi di platforming, passando per uno shooting molto diretto e "arcade" fino ad arrivare alle situazioni di hacking.

Bond avrà a disposizione un vasto arsenale di gadget che, prima di ogni missione, spetterà al giocatore selezionare in base a quella che potremmo quasi individuare come una ruota delle abilità o semplicemente degli accessori.

Questo permette un'interessante varietà di azione e gestione delle varie situazioni in cui verremo catapultati. Il gioco, fondamentalmente, si presenta come un'avventura stealth con elementi TPS di natura investigativa e, secondo noi, è proprio in questo connubio così preciso e così caratterizzante che riesce ad esprimere la sua forza così come qualche suo difetto.

Ritornando al tema del ritmo: se dal punto di vista narrativo, l'alternanza che richiama alle produzioni cinematografiche convince appieno, talvolta lo fa meno dal punto di vista del gameplay. Quest'ultimo, a volte, appare quasi "sbilanciato" in termini di tempistiche. Il rischio, durante il corso dell'esperienza e delle circa 20 ore di campagna, è quello di "soffrire" la massiccia presenza di fasi investigative, preparative e più "lente" rispetto alle situazioni d'azione.

Questo rischio può nascere, però, proprio grazie alla capacità del team di rendere le fasi d'azione molto soddisfacenti e interessanti, grazie alla suddetta varietà di approcci possibili, un combat system che nelle situazioni melee e corpo a corpo riesce ad essere molto appagante e tecnico al punto giusto e grazie ad un level design di ottima fattura che, talvolta, inciampa a causa di alcuni muri invisibili. Capita, infatti, di trovarsi di fronte ad alcuni potenziali appigli o muri da scavalcare che, però, poi, il gioco non ti permette di sfruttare.

Stile da vendere | Recensione 007: First Light

007: First Light, dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista visivo, è un titolo che ha tanto stile. Non parliamo, probabilmente, di un gioco che verrà ricordato per aver creato uno spartiacque dal punto di vista grafico (che, comunque, risulta essere di ottimo livello), ma di un titolo che riesce ad esprimere una personalità visiva molto impattante.

A partire dai modelli dei personaggi, tutti ben realizzati, con ottime animazioni facciali apprezzabili soprattutto durante le cinematiche, passando per quello che è il setting con la cura degli ambienti sia esterni che interni. Inoltre, un plauso va fatto anche ad alcune scelte puramente visive che, probabilmente, beneficiano anche di collaborazioni con brand di moda importanti.

Bond, così come gli altri personaggi, sono tutti ben caratterizzati e lo sono anche grazie agli abiti che indossano e agli accessori di cui sono dotati. Questo rende l'intera opera molto distintiva. In termini puramente tecnici, il titolo offre due modalità grafiche: le classiche modalità performance e qualità, con cui è possibile ottenere un maggiore frame rate o una maggiore risoluzione e, in entrambi i casi, il gioco si comporta egregiamente.

Anche il sonoro si inserisce in quella che è la precedente e positiva considerazione "stilistica" di quest'opera: la colonna sonora riprende il classico tema della saga, condita a sua volta da brani e melodie che si adattano perfettamente alle fasi di gioco. Manca il doppiaggio in italiano purtroppo, nonostante siano apprezzabili le performance attoriali in lingua originale.

Tiriamo le somme

Arrivando alle battute finali di questa recensione di 007: First Light, possiamo tirare le somme relativamente a questo titolo. Se siete alla ricerca di un videogioco, nel suo senso più puro, nudo e crudo del termine, acquistando 007: First Light non rimarrete delusi.

Al netto di qualche difetto, su tutti la gestione non sempre eccelsa delle possibilità d'azione all'interno delle "mappe", questo è un gioco solido dal punto di vista tecnico, stimolante stilisticamente e appagante dal punto di vista del gameplay che beneficia di tanta varietà, una buona gestione dell'intelligenza artificiale dei nemici e una narrazione che riprende il ritmo e la qualità delle opere cinematografiche della saga.

Per noi è un gioco promosso e che merita una valutazione decisamente più che sufficiente pur non raggiungendo l'eccellenza che, a sua volta, in vista di un potenziale secondo capitolo, potrebbe essere avvicinata grazie alla limatura di alcuni dettagli. Il gioco sarà disponibile a partire da domani 27 maggio per PS5, Xbox Series X/S e PC con la versione per Nintendo Switch 2 prevista per la fine dell'estate.