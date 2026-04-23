Rebel Wolves annuncia un evento speciale per The Blood of Dawnwalker con gameplay, data di uscita e trailer in arrivo

Rebel Wolves presenterà il 28 aprile un evento di 45 minuti dedicato a The Blood of Dawnwalker. Saranno mostrati gameplay, trailer della storia, requisiti PC e la data di uscita. Il gioco, già completo e in certificazione, arriverà quest'anno su console e PC senza uso di contenuti generati da IA

Dopo mesi di anticipazioni e teaser Rebel Wolves ha finalmente annunciato un evento dedicato al suo attesissimo action RPG open world, The Blood of Dawnwalker. L'appuntamento, intitolato "Road to Launch", si terrà il 28 aprile e promette di offrire uno sguardo approfondito sul progetto.

L'evento avrà una durata di ben 45 minuti e rappresenterà il momento più importante finora per il gioco. Tra le informazioni più attese figura la data di uscita ufficiale, che verrà finalmente svelata al pubblico. Tuttavia, questo è solo uno dei tanti contenuti previsti.

Gli sviluppatori mostreranno nuove sequenze di gameplay ambientate nel vasto mondo aperto del titolo. Tra le anticipazioni, si parla anche della presenza di nuove minacce, tra cui un nemico volante, elemento che suggerisce una . Il team offrirà inoltre approfondimenti sul design del gioco, spiegando come sono stati costruiti il mondo e le meccaniche narrative.

The Blood of Dawnwalker: data d'uscita, gameplay e storia, tutti i dettagli sull'imminente evento

Un altro momento centrale sarà la presentazione di un nuovo trailer della storia, pensato per arricchire il contesto narrativo e approfondire i personaggi. Il protagonista, Coen, potrà affrontare le situazioni in modi diversi, offrendo un'esperienza flessibile e basata sulle scelte del giocatore.

L'evento includerà anche dettagli tecnici, come i requisiti di sistema per la versione PC, un'informazione particolarmente attesa dagli utenti che intendono giocare su questa piattaforma. Si tratta quindi di una panoramica completa che coprirà sia aspetti creativi sia tecnici del progetto.

Nel frattempo, Konrad Tomaszkiewicz, CEO e direttore creativo dello studio, ha confermato che il gioco è già completamente giocabile dall'inizio alla fine su PS5 ed è attualmente in fase di certificazione. Questo indica che lo sviluppo è in una fase avanzata e che il lancio nel corso dell'anno è sempre più vicino. Tomaszkiewicz ha anche sottolineato che il titolo non utilizza contenuti generati tramite intelligenza artificiale, una scelta che punta a garantire un'esperienza più autentica e curata. Il titolo è previsto per Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.