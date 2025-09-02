Rayman tornerà: arriva la conferma ufficiale di Ubisoft del nuovo capitolo

Durante l'evento celebrativo Rayman Alive 2025, Ubisoft ha confermato un nuovo progetto dedicato a Rayman, sviluppato in collaborazione tra gli studi di Montpellier e Milano. L'annuncio arriva nel trentennale della serie, accompagnato da iniziative per i fan e contenuti esclusivi che ripercorreranno la storia del celebre personaggio

Ubisoft ha scelto di celebrare i 30 anni di Rayman con un annuncio atteso da tempo: un nuovo progetto dedicato al celebre eroe senza arti è ufficialmente in lavorazione. La conferma è arrivata durante l'evento Rayman Alive 2025, appuntamento speciale organizzato per festeggiare il trentesimo anniversario del debutto della serie, avvenuto il 1° settembre 1995.

A rivelarlo è stato il brand producer Loic Gounon, che in un videomessaggio ha spiegato come Ubisoft Montpellier, lo studio in cui Rayman nacque trent'anni fa, stia collaborando con Ubisoft Milan per dare forma al futuro del franchise. "Non aspettatevi novità troppo presto, ma Rayman è in buone mani", ha dichiarato, sottolineando la volontà di mantenere vivo uno dei personaggi più amati del catalogo Ubisoft.

👊 🎉Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy 🎂🥳



Let's kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

Si tratta di un passaggio importante, che conferma le indiscrezioni circolate lo scorso anno, quando l'ufficio milanese aveva avviato nuove assunzioni legate al progetto e parte del team di Prince of Persia risultava coinvolta. Ora, con l'ufficialità della collaborazione tra i due studi, l'attenzione si concentra sul tipo di esperienza che potrebbe nascere.

"A partire da ora e attraverso i nostri canali social, ci prenderemo un momento per celebrare questa incredibile storia guardando al passato. Nei prossimi mesi condivideremo dietro le quinte, aneddoti, interviste agli sviluppatori, concept art e molto altro ancora. Rayman non sarebbe potuto diventare una leggenda senza tutti voi, i fan. Avete contribuito a far crescere la sua eredità e vi siamo incredibilmente grati per questo".

Difficile dire cosa riserverà il futuro di Rayman. È probabile che si tratti di un titolo dedicato alla nuova Nintendo Switch 2, piattaforma per la quale Ubisoft non ha annunciato ancora novità. Tuttavia, la speranza è sempre quella che Rayman torni su tutte le piattaforme con un capitolo inedito.