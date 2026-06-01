Rayman Origins in arrivo in versione remaster e Rayman Legends riceverà un remake secondo leak emersi dallo store Xbox

Leak recenti indicano che Ubisoft starebbe preparando il ritorno di Rayman con una remaster di Rayman Origins e un remake di Rayman Legends. Origins includerebbe grafica 4K/60fps, mentre Legends aggiungerebbe multiplayer online fino a 4 giocatori. I progetti potrebbero essere annunciati presto e si affiancano ad un potenziale nuovo capitolo

Una nuova serie di leak suggerisce che Ubisoft stia preparando il ritorno di due dei capitoli più amati della serie Rayman, con una remaster di Rayman Origins e un remake di Rayman Legends. Le informazioni provengono da un listing apparso brevemente sullo store Xbox e successivamente rimosso, oltre che da report di fonti vicine all'industria.

Secondo quanto emerso, Rayman Origins: Enhanced Edition sarebbe attualmente in sviluppo come versione aggiornata del platform del 2011. Il titolo includerebbe miglioramenti tecnici significativi, tra cui grafica in 4K e supporto a 60fps, oltre a varie ottimizzazioni della qualità della vita. Il leak indica anche che questa edizione includerebbe contenuti precedentemente esclusivi della versione PS Vita del gioco.

Il listing, poi rimosso ma riportato da utenti sui social e online, ha fornito le prime indicazioni concrete sul progetto, alimentando le speculazioni su un annuncio ufficiale imminente. Parallelamente, un report separato attribuito a Dealabs sostiene che Ubisoft stia lavorando a un remake più ambizioso di Rayman Legends, il titolo del 2013. Questo progetto sarebbe noto internamente come Rayman Legends Retold e sarebbe sviluppato da Ubisoft Montpellier. Secondo le indiscrezioni, il lancio sarebbe previsto per ottobre.

Rayman Origins: Enhanced Edition listed on Xbox Store for Xbox Series X|S. Placeholder $1,999.99 price. Screenshots and info: https://t.co/ubdAFsNAR9



-4K

-60 FPS

-Modern enhancements including QoL Features pic.twitter.com/mkVxehYlgl -- Wario64 (@Wario64) May 29, 2026

Non solo remake e remaster: RayMan potrebbe tornare con un nuovo capitolo

Tra le novità più rilevanti del presunto remake viene citata l'introduzione di una modalità cooperativa online fino a quattro giocatori simultanei, una funzione assente nell'originale, che supportava solo il multiplayer offline.

Sempre secondo le stesse fonti, Rayman Legends Retold dovrebbe includere anche un'edizione fisica destinata a PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Il gioco potrebbe essere presentato ufficialmente durante uno dei prossimi eventi PlayStation, in particolare lo State of Play previsto per il 2 giugno.

Se confermati, questi due progetti si inserirebbero in un periodo particolarmente attivo per il franchise, che ha recentemente celebrato il suo trentesimo anniversario con una raccolta di titoli retro pubblicata da Digital Eclipse. Inoltre, il ritorno di Rayman potrebbe non fermarsi qui: lo scorso anno Ubisoft Milan, lo studio noto per Mario + Rabbids, è stato collegato allo sviluppo di un nuovo titolo AAA della serie