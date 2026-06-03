Rayman Legends Retold: tutto quello che sappiamo sul reboot 3D tra gameplay, edizioni e contenuti inediti

Ubisoft ha annunciato durante lo State of Play Rayman Legends Retold, reinterpretazione tridimensionale del celebre platform in arrivo il 1° ottobre su PS5. Il titolo utilizza il motore Snowdrop, introduce doppiaggio completo per la prima volta nella saga, nuovi livelli ritmici e co-op locale fino a quattro giocatori. Disponibili Standard e Deluxe Edition.

Durante lo State of Play, Ubisoft ha annunciato Rayman Legends Retold, previsto per il 1° ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. La Standard Edition costerà 40 dollari.

Il progetto non si configura come un semplice remaster, bensì come una rielaborazione tridimensionale completa del capitolo Legends, sviluppata con l'obiettivo dichiarato di rivolgersi sia ai fan storici della serie sia a un pubblico di nuova generazione.

Sul fronte tecnico, il gioco è realizzato con il motore Snowdrop, già utilizzato da Ubisoft in altri titoli di rilievo. La grafica tridimensionale è concepita per mantenere una percezione visiva bidimensionale degli scenari attraverso un sistema di inclinazione dinamica dell'inquadratura, con l'intento di preservare il feeling originale del gameplay a scorrimento pur aggiungendo profondità e immersività.

Il roster dei personaggi giocabili comprende Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus e Murphy, impegnati in un'avventura narrativa che introduce un nuovo antagonista e un regno inedito da esplorare. Tra le novità di gameplay figurano quattro livelli musicali originali, nei quali le azioni del giocatore devono sincronizzarsi con il ritmo della colonna sonora, un meccanismo già apprezzato nella versione originale e qui ampliato. È inoltre presente la modalità Grotta dei Cimenti, dedicata a sfide avanzate per i giocatori più esigenti.

Sul piano della produzione audio, la colonna sonora è firmata da Christophe Héral e Grant Kirkhope. L'elemento più significativo in questo ambito è tuttavia l'introduzione, per la prima volta nella storia della saga, del doppiaggio completo di tutti i personaggi con scene cinematografiche doppiate integralmente.

Il titolo supporta la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori simultanei, con dinamiche competitive integrate nella struttura principale: i partecipanti possono collaborare o rivaleggiare per la raccolta dei Lum e il salvataggio dei Teensy. Ritorna anche il minigioco Kung Foot, con controlli ottimizzati, potenziamenti e opzioni di personalizzazione delle regole.

"Mantenendo tutto ciò che amano i fan, Legends ci ha dato la possibilità di espandere il mito di Rayman, le meccaniche del suo mondo e tutto ciò che lo tiene coeso", ha dichiarato Loïc Gounon, Brand Producer.

Oltre alla Standard Edition, il titolo sarà disponibile anche in versione Deluxe Edition, la quale includerà Rayman Origins: Enhanced Edition - acquistabile anche singolarmente a partire dal 1° ottobre. Questa versione porta il platform 2D originale in risoluzione 4K e 60 fps, con supporto al feedback aptico e aggiornamenti tecnici moderni.