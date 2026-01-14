Questo gioco è stato cancellato da Steam: lo sviluppatore si pente e rinnega l'uso dell'AI

Lo sviluppatore indie Eero Laine ha deciso di rimuovere il suo gioco Hardest da Steam perché utilizza immagini generate con intelligenza artificiale. Convinto da riflessioni etiche e personali, considera l'uso della generative AI dannoso per economia e creatività, e per questo ha preferito il delisting alla sostituzione degli asset

Un caso insolito sta facendo discutere la comunità indie: uno sviluppatore indipendente ha deciso di rimuovere volontariamente il proprio gioco da Steam dopo aver rivalutato l'uso dell'intelligenza artificiale nei contenuti artistici. Il titolo in questione è Hardest, un roguelike free-to-play basato su meccaniche di carte che rielaborano le regole di carta-forbice-sasso, arricchendole con abilità fuori dal comune come il controllo del tempo o l'evocazione di tsunami.

Il gioco, pubblicato il 1° luglio 2025, è stato sviluppato da Rakuel, pseudonimo di Eero Laine, che ha annunciato la rimozione definitiva del titolo dal catalogo Steam a partire dal 30 gennaio 2026. Alla base della decisione c'è l'utilizzo di immagini generate tramite intelligenza artificiale per le illustrazioni delle carte, una scelta che inizialmente lo sviluppatore non considerava problematica.

Secondo quanto dichiarato da Laine, un cambiamento di prospettiva è arrivato dopo l'inizio di una nuova relazione sentimentale. La sua compagna lo avrebbe spinto a riflettere sulle implicazioni etiche dell'uso della generative AI, convincendolo che la presenza di asset creati artificialmente rende il gioco "una disgrazia" per sviluppatori e giocatori. Piuttosto che sostituire tutte le immagini con asset disegnati manualmente, Laine ha preferito eliminare completamente il gioco dalla piattaforma.

Lo sviluppatore indie in questione si è poi espresso sull'uso dell'AI

Lo sviluppatore ha spiegato che, durante l'università, l'uso dell'IA veniva presentato come qualcosa di innocuo e gratuito, con strumenti facilmente accessibili. Col tempo, però, ha maturato la convinzione che l'intelligenza artificiale non sia realmente "gratis", ma abbia un impatto significativo sull'economia e sull'ambiente.

A suo avviso, la semplice esistenza di giochi come Hardest potrebbe contribuire indirettamente a rafforzare il potere economico delle grandi aziende di AI, sottraendo risorse a lavoratori e creativi. Laine ha sottolineato di aver programmato interamente il gioco da solo, lasciando aperta la possibilità di realizzare in futuro un nuovo progetto con asset completamente originali.

Tuttavia, ritiene che mantenere online Hardest nella sua forma attuale sia eticamente inaccettabile. Per questo motivo, considera la rimozione da Steam l'unica decisione coerente. Il caso si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso l'uso dell'IA nei videogiochi.