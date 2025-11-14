Quanto costerà la Steam Machine? Valve conferma che il prezzo sarà competitivo

Quanto costerà la Steam Machine? Valve conferma che il prezzo sarà competitivo

La nuova Steam Machine avrà un prezzo competitivo ma, per il momento, Valve non ha fornito anticipazioni dettagliate in merito, rimandando ulteriori informazioni ad annunci che arriveranno nel corso dei prossimi mesi

di pubblicata il , alle 17:11 nel canale Videogames
Steam MachineValve
 

La nuova Steam Machine punta a diventare un riferimento del mercato, con l'obiettivo di rappresentare una reale alternativa ai PC da gaming e alle console da salotto. Per raggiungere questo target particolarmente ambizioso, più di ogni altra cosa, sarà fondamentale definire un prezzo giusto. Per il momento, Valve non ha fornito informazioni in merito, ma ha confermato di avere le idee chiare in merito. Il tema sarà fondamentale per garantire il successo del progetto che dovrà arrivare sul mercato trovando il giusto equilibrio tra prestazioni, potenzialità e prezzo.

Un prezzo competitivo

Ad anticipare le prime informazioni sul prezzo della Steam Machine è stato Yazan Aldehayyat, ingegnere hardware di Valve, che ha sottolineato: "credo che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo e offrirà un ottimo rapporto qualità-prezzo". Il tema del prezzo, secondo il rappresentate di Valve, è fondamentale e rappresenta "uno dei motivi per cui riteniamo che la Steam Machine abbia molto senso in questo momento. Quindi è un aspetto a cui abbiamo pensato ogni volta che abbiamo preso una decisione sull'hardware, una decisione sulle funzionalità, per assicurarci di mantenerla il più accessibile e conveniente possibile".

L'obiettivo di Valve è offrire la Steam Machine a un prezzo competitivo e, quindi, rendere accessibile il suo nuovo prodotto. Per il momento, in ogni caso, bisognerà attendere. Il nuovo progetto di Valve non dovrebbe debuttare sul mercato prima della primavera del 2026 (ma i preordini potrebbero essere aperti molto prima) e c'è, quindi, tutto il tempo per individuare il corretto posizionamento commerciale.

I migliori sconti su Amazon oggi
-27%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 69.99 Compra ora
-27%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

32.99 Compra ora
-27%

TCL 55V6C TV 55'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.00 Compra ora
5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
demon7714 Novembre 2025, 17:32 #1
Ma se ben ricordo già ci fu un tentativo di console by steam anni fa.
Console che di fatto era un PC fatto e finito su cui c'era apposito SO basato su linux per giocare alla galley dei giochi steam.

La cosa naufragò in fretta perchè i tempi non erano maturi ed i giochi effettivamente giocabili su linux erano una manciata.. poi la "console" costava come un PC perchè ERA UN PC.

Adesso forse la situazione è migliore con molti più titoli utilizzabili su linux.
Vediamo quanto costa e quanto viaggia questo hardware dedicato.
Ripper8914 Novembre 2025, 17:33 #2
Tutto molto bello ma stiam pur sempre parlando di un vecchio Ryzen 7000u ( versione per mobile ) ed una RX7600, che a metà del 2026 dovrebbero essere roba di fascia bassa, oltre un tot non dovrà assolutamente costare se vuole far concorrenza alle console.
Altrimenti si ritaglierà un mercato parallelo più piccolo in stile Deck e basta.
euscar14 Novembre 2025, 17:34 #3
la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo


Rispetto a cosa?
Non specificando nulla sul target o sul posizionamento commerciale può voler dire qualsiasi cosa, visti anche gli aumenti dell'hardware che stiamo assistendo in questo periodo.
Poi si parla di primavera 2026, quindi è ancora tutto da definire: della serie, mettiamo le mani avanti e poi si vedrà ... era meglio non dire niente
grng14 Novembre 2025, 17:52 #4
Originariamente inviato da: euscar
Rispetto a cosa?
Non specificando nulla sul target o sul posizionamento commerciale può voler dire qualsiasi cosa, visti anche gli aumenti dell'hardware che stiamo assistendo in questo periodo.
Poi si parla di primavera 2026, quindi è ancora tutto da definire: della serie, mettiamo le mani avanti e poi si vedrà ... era meglio non dire niente

In giro si parla di prezzo competitivo rispetto al pc piú che alle console, quindi mi sa che saremo tranquillamente sopra i 500 ma probabilmente sotto i 1000. Sarebbe troppo bello se si avvicinasse alla ps5 liscia ma valve ritiene la sm un pc compatto
Therinai14 Novembre 2025, 19:16 #5
Una PS5 si compra a 400 pad incluso, il prezzo competitivo va rapportato a questa base di partenza.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^