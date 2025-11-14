Quanto costerà la Steam Machine? Valve conferma che il prezzo sarà competitivo

La nuova Steam Machine punta a diventare un riferimento del mercato, con l'obiettivo di rappresentare una reale alternativa ai PC da gaming e alle console da salotto. Per raggiungere questo target particolarmente ambizioso, più di ogni altra cosa, sarà fondamentale definire un prezzo giusto. Per il momento, Valve non ha fornito informazioni in merito, ma ha confermato di avere le idee chiare in merito. Il tema sarà fondamentale per garantire il successo del progetto che dovrà arrivare sul mercato trovando il giusto equilibrio tra prestazioni, potenzialità e prezzo.

Un prezzo competitivo

Ad anticipare le prime informazioni sul prezzo della Steam Machine è stato Yazan Aldehayyat, ingegnere hardware di Valve, che ha sottolineato: "credo che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo e offrirà un ottimo rapporto qualità-prezzo". Il tema del prezzo, secondo il rappresentate di Valve, è fondamentale e rappresenta "uno dei motivi per cui riteniamo che la Steam Machine abbia molto senso in questo momento. Quindi è un aspetto a cui abbiamo pensato ogni volta che abbiamo preso una decisione sull'hardware, una decisione sulle funzionalità, per assicurarci di mantenerla il più accessibile e conveniente possibile".

L'obiettivo di Valve è offrire la Steam Machine a un prezzo competitivo e, quindi, rendere accessibile il suo nuovo prodotto. Per il momento, in ogni caso, bisognerà attendere. Il nuovo progetto di Valve non dovrebbe debuttare sul mercato prima della primavera del 2026 (ma i preordini potrebbero essere aperti molto prima) e c'è, quindi, tutto il tempo per individuare il corretto posizionamento commerciale.