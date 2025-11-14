Quanto costerà la Steam Machine? Valve conferma che il prezzo sarà competitivo
La nuova Steam Machine avrà un prezzo competitivo ma, per il momento, Valve non ha fornito anticipazioni dettagliate in merito, rimandando ulteriori informazioni ad annunci che arriveranno nel corso dei prossimi mesidi Davide Raia pubblicata il 14 Novembre 2025, alle 17:11 nel canale Videogames
La nuova Steam Machine punta a diventare un riferimento del mercato, con l'obiettivo di rappresentare una reale alternativa ai PC da gaming e alle console da salotto. Per raggiungere questo target particolarmente ambizioso, più di ogni altra cosa, sarà fondamentale definire un prezzo giusto. Per il momento, Valve non ha fornito informazioni in merito, ma ha confermato di avere le idee chiare in merito. Il tema sarà fondamentale per garantire il successo del progetto che dovrà arrivare sul mercato trovando il giusto equilibrio tra prestazioni, potenzialità e prezzo.
Un prezzo competitivo
Ad anticipare le prime informazioni sul prezzo della Steam Machine è stato Yazan Aldehayyat, ingegnere hardware di Valve, che ha sottolineato: "credo che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo e offrirà un ottimo rapporto qualità-prezzo". Il tema del prezzo, secondo il rappresentate di Valve, è fondamentale e rappresenta "uno dei motivi per cui riteniamo che la Steam Machine abbia molto senso in questo momento. Quindi è un aspetto a cui abbiamo pensato ogni volta che abbiamo preso una decisione sull'hardware, una decisione sulle funzionalità, per assicurarci di mantenerla il più accessibile e conveniente possibile".
L'obiettivo di Valve è offrire la Steam Machine a un prezzo competitivo e, quindi, rendere accessibile il suo nuovo prodotto. Per il momento, in ogni caso, bisognerà attendere. Il nuovo progetto di Valve non dovrebbe debuttare sul mercato prima della primavera del 2026 (ma i preordini potrebbero essere aperti molto prima) e c'è, quindi, tutto il tempo per individuare il corretto posizionamento commerciale.
Console che di fatto era un PC fatto e finito su cui c'era apposito SO basato su linux per giocare alla galley dei giochi steam.
La cosa naufragò in fretta perchè i tempi non erano maturi ed i giochi effettivamente giocabili su linux erano una manciata.. poi la "console" costava come un PC perchè ERA UN PC.
Adesso forse la situazione è migliore con molti più titoli utilizzabili su linux.
Vediamo quanto costa e quanto viaggia questo hardware dedicato.
Altrimenti si ritaglierà un mercato parallelo più piccolo in stile Deck e basta.
Rispetto a cosa?
Non specificando nulla sul target o sul posizionamento commerciale può voler dire qualsiasi cosa, visti anche gli aumenti dell'hardware che stiamo assistendo in questo periodo.
Poi si parla di primavera 2026, quindi è ancora tutto da definire: della serie, mettiamo le mani avanti e poi si vedrà ... era meglio non dire niente
In giro si parla di prezzo competitivo rispetto al pc piú che alle console, quindi mi sa che saremo tranquillamente sopra i 500 ma probabilmente sotto i 1000. Sarebbe troppo bello se si avvicinasse alla ps5 liscia ma valve ritiene la sm un pc compatto
