Quantic Dream cambia volto: Spellcasters Chronicles unisce azione e strategia 3v3, mentre Star Wars Eclipse prosegue lo sviluppo

Quantic Dream debutta nel multiplayer con Spellcasters Chronicles, un free-to-play 3v3 che mescola azione e strategia in arene magiche spettacolari. Il gioco arriverà in closed beta entro fine 2025, mentre lo studio francese conferma che Star Wars: Eclipse, ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, è ancora in pieno sviluppo

Quantic Dream rompe gli schemi e svela Spellcasters Chronicles, il suo primo titolo multiplayer, un gioco d'azione e strategia 3 contro 3 dove i giocatori potranno scatenare la magia in arene imponenti e dinamiche. Il progetto, sviluppato tra Parigi e Montréal, segna un nuovo capitolo per lo studio conosciuto per le esperienze narrative di Detroit: Become Human e Heavy Rain. Diretto dall'iconico game designer David Cage, Quantic Dream è uno studio da sempre focalizzato sulla narrazione, quindi colpisce un cambio di direzione così netta mentre gli appassionati si aspettano sviluppi sul progetto Star Wars Eclipse.

Spellcasters Chronicles sarà mostrato dal vivo il 17 ottobre sul palco LAN del TwitchCon di San Diego, dove i fan potranno assistere a gameplay inediti, interviste e persino ottenere l'accesso alla closed beta prevista su PC via Steam entro la fine dellanno. Durante levento, gli sviluppatori presenteranno in dettaglio le meccaniche del gioco, le strategie di squadra e la visione che guida questa nuova avventura competitiva.

Spellcasters Chronicles combina azione in terza persona e decisioni tattiche: ogni partita, della durata di circa 25 minuti, vede affrontarsi due squadre di tre giocatori in ambienti magici ad alta verticalità. L'obiettivo è conquistare altari per controllare il territorio e distruggere le Lifestones nemiche per ottenere la vittoria. Gli Spellcaster, protagonisti degli scontri, incarnano archetipi differenti  tank, support o damage dealer  ognuno con poteri e abilità distintive.

La libertà di movimento è una delle caratteristiche più sorprendenti: i maghi possono volare liberamente sopra l'arena per dominare la battaglia da nuove prospettive e sfruttare al massimo la verticalità delle mappe. Il sistema di deck-building consente di personalizzare il proprio stile di gioco con oltre 50 incantesimi ed evocazioni, mentre culmina nella possibilità di richiamare i Titani, creature colossali in grado di cambiare le sorti di un match.

Accanto alla componente competitiva, il titolo introdurrà una dimensione narrativa inedita: una community-driven story che si evolverà grazie alle scelte dei giocatori. Secondo il game director Grégorie Diaconu, l'obiettivo è "dare ai giocatori il potere di plasmare storie collettive" e portare la tradizione narrativa dello studio all'interno di un contesto multiplayer.

Il team invita già la community a partecipare attivamente alla crescita del progetto, iscrivendosi alla closed beta e al server ufficiale Discord per contribuire con suggerimenti e feedback durante lo sviluppo.

Star Wars Eclipse continua il suo percorso

Parallelamente all'annuncio di Spellcasters Chronicles, Quantic Dream ha confermato che Star Wars: Eclipse è ancora in fase di sviluppo attivo. Ambientato nell'era dellAlta Repubblica  periodo ormai in conclusione nel ciclo di romanzi e fumetti pubblicati da Lucasfilm  il titolo promette una trama complessa con scelte ramificate e conseguenze reali. Si tratta di un action-adventure narrativo nel classico stile di Quantic Dream pensato per offrire un'immersione profonda nell'universo di Star Wars.

Secondo Quantic Dream, lo sviluppo prosegue con entusiasmo e nuove informazioni verranno condivise "nei prossimi mesi". Dopo anni di silenzio, la conferma dello stato dei lavori rassicura i fan in attesa di scoprire come lo studio francese porterà la sua inconfondibile impronta narrativa nella galassia lontana lontana.