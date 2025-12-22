Quanti alberi ci sono in Skyrim? In The Elder Scrolls VI ce ne saranno di più

Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls 6 avrà più alberi rispetto a Skyrim, che ne conta oltre 46.000. Questo dettaglio ha acceso nuove teorie sull'ambientazione, tra Hammerfell e Valenwood. Il gioco resta lontano dall'uscita, ma lo sviluppo procede positivamente secondo Bethesda

Ogni minimo dettaglio legato a The Elder Scrolls 6 è sufficiente per riaccendere l'entusiasmo dei fan, anche quando si tratta di informazioni apparentemente marginali. L'ultimo spunto di discussione nasce da una curiosità insolita: il numero di alberi presenti nel prossimo capitolo della celebre saga Bethesda. Un dato che, sorprendentemente, ha già alimentato nuove teorie sull'ambientazione del gioco.

Tutto ha avuto origine da un video dello YouTuber Any Austin, che ha analizzato in modo approfondito la vegetazione di The Elder Scrolls 5: Skyrim. Attraverso l'esplorazione del mondo di gioco e l'esame dei file interni, è emerso che Skyrim contiene 46.430 alberi. Prima di arrivare a questo conteggio preciso, Austin ha posto la domanda direttamente a Todd Howard, storico director della serie, chiedendogli una stima approssimativa. Howard, scherzando, ha ipotizzato un numero decisamente più alto.

La vera rivelazione è arrivata subito dopo, quando gli è stato chiesto se The Elder Scrolls 6 avrebbe superato Skyrim sotto questo aspetto. La risposta di Howard è stata netta: ci saranno decisamente più alberi. Una frase semplice, ma sufficiente a scatenare un'ondata di speculazioni nella community.

La differenza di alberi tra Skyrim e The Elder Scrolls 6 è un indizio sull'ambientazione di gioco

Molti fan hanno interpretato questa affermazione come un indizio sull'ambientazione del gioco. Da anni si parla di Hammerfell come possibile regione in cui sarà ambientato il nuovo capitolo, ma un numero elevato di alberi potrebbe indicare la presenza di giungle tropicali, foreste rigogliose o zone paludose, ampliando l'idea tradizionale di quella provincia.

Altri, invece, ritengono che la risposta di Howard possa suggerire Valenwood, la regione sud-occidentale di Tamriel, patria dei Bosmer, notoriamente caratterizzata da una vegetazione estremamente fitta. Naturalmente, si tratta solo di ipotesi. Bethesda non ha ancora fornito conferme ufficiali sull'ambientazione o sulle caratteristiche principali del mondo di gioco.

Nonostante l'annuncio risalga al 2018, lo sviluppo di The Elder Scrolls 6 è ancora lontano dalla conclusione. Todd Howard ha recentemente ribadito che il progetto richiederà ancora molto tempo, pur sottolineando che i lavori stanno procedendo in modo positivo. Anche il design director Emil Pagliarulo ha affrontato il tema delle aspettative dei fan, spiegando che il team intende prendersi tutto il tempo necessario per realizzare un'esperienza all'altezza del nome che porta.