Quante ore hai passato su Steam nel 2025? La risposta potrebbe sorprenderti
Steam Replay 2025 è disponibile e offre un riepilogo completo delle abitudini di gioco su PC. Il servizio mostra titoli più giocati, obiettivi, generi preferiti, utilizzo di Steam Deck e confronti con la media globale, seguendo la formula dei wrap-up annuali sempre più diffusidi Francesco Messina pubblicata il 17 Dicembre 2025, alle 11:01 nel canale Videogames
ValveSteam
Con l'arrivo delle festività torna anche uno degli appuntamenti più attesi dai giocatori PC: Steam Replay 2025, il riepilogo annuale che Valve dedica alle abitudini videoludiche dei suoi utenti. Seguendo una tendenza ormai consolidata, simile a quella resa popolare da Spotify Wrapped, anche Steam trasforma i dati raccolti durante l'anno in un'esperienza leggera e condivisibile, pensata per raccontare come e quanto si è giocato.
Questa è la quarta edizione di Steam Replay e propone un'analisi dettagliata dell'attività svolta nel corso del 2025. Il servizio mostra innanzitutto i giochi a cui è stato dedicato più tempo, accompagnati dal numero totale di titoli avviati durante l'anno, dagli obiettivi sbloccati e dalle sessioni di gioco più lunghe consecutive. Il tutto viene presentato con una struttura chiara, suddivisa in sezioni facilmente consultabili.
Uno degli aspetti più interessanti del riepilogo è la scomposizione delle abitudini di gioco. Steam Replay analizza i generi preferiti, distinguendo tra nuove uscite, titoli recenti e grandi classici del catalogo. Inoltre, viene evidenziato l'eventuale utilizzo di Steam Deck, permettendo ai giocatori di capire quanto abbiano alternato PC e gioco portatile nel corso dell'anno.
Steam Replay 2025: ulteriori dettagli sul "wrapped" di Valve
Non manca un confronto diretto con la media della community Steam. Le statistiche personali vengono affiancate a valori mediani globali, offrendo un'idea immediata di quanto le proprie abitudini siano nella norma o, al contrario, particolarmente intense.
Il numero di giochi provati, la durata delle sessioni consecutive e altri parametri permettono di collocarsi rispetto alla base utenti complessiva, che include anche chi gioca solo saltuariamente.
Steam Replay 2025 include anche una ripartizione mensile, utile per individuare i periodi dell'anno in cui si è giocato di più, e una percentuale dettagliata del tempo speso su ciascun titolo. Questo consente di capire se l'anno è stato dominato da un singolo gioco o distribuito su molte esperienze diverse.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Il primo su GoG, il secondo su Steam. Non voglio sapere le ore del secondo
Ho decine di giochi (anche su Uplay e quell'altro di EA che manco mi ricordo come si cihama), che non so nemmeno se sono ancora "vivi" o sono stati tolti per un motivo qualsiasi
si lo so fa un po strano ma speravo cosi di convincermi a ricominciare a giocare è sempre stato un mio grande hobby ma piu passano gli anni e meno titoli mi piacciono, ma insisto
no no sono proprio io le mie dita non stanno dietro al cervello
