Quali sono i giochi più venduti su Steam nel 2025? Ecco la top 12

Steam ha rivelato i 100 giochi più venduti del 2025, con una classifica dedicata ai titoli usciti nellanno. Multiplayer come ARC Raiders ed Elden Ring: Nightreign hanno dominato, ma anche grandi single-player come Hollow Knight: Silksong e Kingdom Come: Deliverance 2 hanno ottenuto risultati eccezionali

Steam ha pubblicato la classifica dei 100 giochi più venduti del 2025, offrendo una panoramica dettagliata su quali titoli abbiano generato più ricavi sulla piattaforma nel corso dell'anno. Le liste sono state suddivise in più categorie, includendo giochi usciti esclusivamente nel 2025, titoli più giocati su Steam Deck e produzioni dedicate alla realtà virtuale su Steam VR. Nonostante un anno complesso per l'industria videoludica, il mercato PC ha dimostrato una notevole vitalità, con diversi giochi capaci di dominare le vendite globali.

Il 2025 è stato caratterizzato da uscite di grande qualità e varietà. Dai RPG acclamati dalla critica come Clair Obscur: Expedition 33 fino a fenomeni multiplayer indie come R.E.P.O., Peak e RV There Yet, i giocatori PC hanno avuto a disposizione un'offerta estremamente ampia. A questo si è aggiunto l'arrivo su Steam di titoli precedentemente esclusivi per console, come Final Fantasy 7 Rebirth, Marvels Spider-Man 2 e Stellar Blade, che hanno trovato un nuovo pubblico e ottenuto ottimi risultati commerciali.

Il 29 dicembre, Valve ha rivelato quali giochi pubblicati nel 2025 abbiano generato i maggiori ricavi sulla piattaforma. A dominare la classifica sono stati soprattutto i titoli multiplayer online, capaci di mantenere una base di utenti attiva e di incentivare la spesa nel tempo. Tuttavia, anche le esperienze single-player hanno dimostrato di avere ancora un enorme peso commerciale, confermando l'importanza delle produzioni narrative e dei grandi franchise storici.

L'elenco dei 12 giochi più venduti su Steam nel 2025

Di seguito l'elenco dei 12 giochi più venduti su Steam nel 2025, limitatamente ai titoli usciti nello stesso anno, presentati in ordine alfabetico:

ARC Raiders

Battlefield 6

Borderlands 4

Dune: Awakening

EA Sports FC 26

Elden Ring: Nightreign

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

Schedule I

Sid Meiers Civilization 7

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Tra questi, ARC Raiders, Battlefield 6, Dune: Awakening, Schedule I ed Elden Ring: Nightreign hanno dominato grazie alla forte componente online. Allo stesso tempo, titoli come Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered hanno dimostrato che i giochi single-player possono ancora raggiungere risultati di vendita straordinari. Anche produzioni con recensioni contrastanti, come Borderlands 4, Civilization 7 ed EA Sports FC 26, sono riuscite a entrare nella Top 12, confermando Steam come la vetrina principale del gaming PC globale.