Quali sono i giochi più venduti su Steam nel 2025? Ecco la top 12
Steam ha rivelato i 100 giochi più venduti del 2025, con una classifica dedicata ai titoli usciti nellanno. Multiplayer come ARC Raiders ed Elden Ring: Nightreign hanno dominato, ma anche grandi single-player come Hollow Knight: Silksong e Kingdom Come: Deliverance 2 hanno ottenuto risultati eccezionalidi Francesco Messina pubblicata il 30 Dicembre 2025, alle 11:56 nel canale Videogames
Steam
Steam ha pubblicato la classifica dei 100 giochi più venduti del 2025, offrendo una panoramica dettagliata su quali titoli abbiano generato più ricavi sulla piattaforma nel corso dell'anno. Le liste sono state suddivise in più categorie, includendo giochi usciti esclusivamente nel 2025, titoli più giocati su Steam Deck e produzioni dedicate alla realtà virtuale su Steam VR. Nonostante un anno complesso per l'industria videoludica, il mercato PC ha dimostrato una notevole vitalità, con diversi giochi capaci di dominare le vendite globali.
Il 2025 è stato caratterizzato da uscite di grande qualità e varietà. Dai RPG acclamati dalla critica come Clair Obscur: Expedition 33 fino a fenomeni multiplayer indie come R.E.P.O., Peak e RV There Yet, i giocatori PC hanno avuto a disposizione un'offerta estremamente ampia. A questo si è aggiunto l'arrivo su Steam di titoli precedentemente esclusivi per console, come Final Fantasy 7 Rebirth, Marvels Spider-Man 2 e Stellar Blade, che hanno trovato un nuovo pubblico e ottenuto ottimi risultati commerciali.
Il 29 dicembre, Valve ha rivelato quali giochi pubblicati nel 2025 abbiano generato i maggiori ricavi sulla piattaforma. A dominare la classifica sono stati soprattutto i titoli multiplayer online, capaci di mantenere una base di utenti attiva e di incentivare la spesa nel tempo. Tuttavia, anche le esperienze single-player hanno dimostrato di avere ancora un enorme peso commerciale, confermando l'importanza delle produzioni narrative e dei grandi franchise storici.
L'elenco dei 12 giochi più venduti su Steam nel 2025
Di seguito l'elenco dei 12 giochi più venduti su Steam nel 2025, limitatamente ai titoli usciti nello stesso anno, presentati in ordine alfabetico:
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Dune: Awakening
- EA Sports FC 26
- Elden Ring: Nightreign
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- Schedule I
- Sid Meiers Civilization 7
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
Tra questi, ARC Raiders, Battlefield 6, Dune: Awakening, Schedule I ed Elden Ring: Nightreign hanno dominato grazie alla forte componente online. Allo stesso tempo, titoli come Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered hanno dimostrato che i giochi single-player possono ancora raggiungere risultati di vendita straordinari. Anche produzioni con recensioni contrastanti, come Borderlands 4, Civilization 7 ed EA Sports FC 26, sono riuscite a entrare nella Top 12, confermando Steam come la vetrina principale del gaming PC globale.
Per dire EA SPORT FC è l'ennesimo insulso clone ma come cacchio è possibile che sia nella top?! Non capisco nemmeno il senso di spendere soldi in un clone, del clone, del clone.
Battlefield uguale... sicuramente ha la sua nicchia ma TOP 12!?! Un gioco che è l'ennesimo clone con mappe che si contano sulle mani e una "storia" praticamente che è come non ci fosse.
Ora non sto a commentarli tutti ma rimango sbalordito di come più di metà di questa classifica sia fatta di titoli non originali ma dell'ennesimo capitolo di roba che spesso non è nemmeno una saga ma il clone con texture minimamente aggiornate del gioco del precedente anno.
Cloni ?
Il calcistico, il BF, il COD o il simulatore di corsa di turno o il picchiaduro sono titoli MP competitivi.
Devono essere uguali visto che la skill è quella.
E' come chiedere che ogni anno bisogna cambiare le regole del calcio.
E in realtà non sono mai ripetitivi visto che sfidare altre persone è sempre diverso.
Perchè spendere soldi ?
Ai tempi di Unreal Tournament perchè si comprava sempre quello nuovo ?
Grafica aggiornata e mappe nuove ovviamente e sì vale sempre la candela essendo titoli che forniscono centinaia di ore di gioco.
Nessuno compra quei titoli per la campagna, quando è possibile la si evita proprio, la si fa solo quando si è obbligati per sbloccare qualche arma, altrimenti no.
Bf comunque é una saga conosciuta che ritornava dopo anni di assenza, per fc (ma potremmo dire anche cod e sportivi in generale) sono ormai giochi mp che vendono per i contenuti/aggiornamenti. Se la massa e il gruppo di amici si sposta sul nuovo capitolo, tu ci vai dietro.
E comunque ci sono tante persone che giocano sempre quei 2-3 titoli l'anno e sono contente cosí, non per forza l'utenza videogiocante é formata da critici che si fanno i migliori 30 titoli l'anno tra indie e aaa
Ma infatti, PER ME, non ha senso alcuno prendere certi giochi. Community tossiche, gioco sempre uguale, invece di divertirti la gente non tutti chiaramente ma tanti si stressano fino a incazzarsi.
Io proprio non capisco come possano essere tra i top seller roba del genere. Poi chiaro son gusti, se ci sono significa che piacciono e fine non sto puntando la pistola a nessuno.
E avrei detto la stessa cosa anche ai tempi di Unreal Tournament eh... non è che per Unreal andava bene e adesso no.
Per questo dico che sono giochi che non so come facciano a stare nei top. Per me il top dovrebbe essere un gioco dove c'è uno sforzo artistico, idee innovative, colonna sonora di livello... Mi rendo conto di avere idee probabilmente vecchie e non al passo coi tempi che corrono ma per me giocare è come prendere in mano un buon libro: dev'essere qualcosa di appassionante che mi tiene col fiato sospeso ma in senso piacevole e che mi lascia qualcosa.
Ribadisco ovviamente è solo il mio parere non voglio convertire nessuno.
Tranquillo, è anche il parere di molti altri.
Purtroppo il mondo va dietro a ciò che è più pubblicizzato, ciò che è sulla bocca di tutti, ciò che ha il "nome" (anche se è la 4 iterazione sempre uguale)
Se guardi bene, ogni volta che si parla di videogiochi, sembra esistano solo gli AAAA FPS competitivi.
Se nomini gestionali, strategici, gdr, hack'n'slash, ecc... ti guardano come se fossi un disadattato...
