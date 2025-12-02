Quale sarà il prezzo della Steam Machine? Le prime stime confermano che non sarà economica

Il prezzo della Steam Machine è oggetto di tante ipotesi: un video di Linus Tech Tips prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di Valve in merito al posizionamento del sistema.

La nuova Steam Machine è uno dei prodotti più attesi per il prossimo futuro e punta a rivoluzionare il settore dei videogiochi. Il suo successo, però, ruoterà intorno a quello che sarà il prezzo di vendita scelto da Valve. Le ipotesi sono tante e la stessa azienda ha fornito alcuni indizi sul posizionamento di mercato della Steam Machine, senza però entrare nei dettagli e, soprattutto, senza rivelare la cifra ufficiale.

Le stime, però, non mancano come conferma un recente video di Linus Tech Tips che ha provato ad anticipare quello che sarà il prezzo del nuovo prodotto di Valve, considerando il costo attuale dei singoli componenti e il modello di distribuzione che non prevede rivenditori intermedi. L'importo emerso dal video non rappresenta una buona notizia per i videogiocatori. La Steam Machine non si prospetta economica.

Quanto costerà la Steam Machine?

Considerando tutti gli elementi in gioco, il nuovo prodotto di Valve potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 699 dollari che, però, potrebbero diventare 799 dollari se il mercato dovesse continuare a seguire una tendenza al rialzo dei prezzi della componentistica, come la memoria.

Le stime di Linus Tech Tips tengono conto proprio dell'andamento di questi prezzi e possono rappresentare un'indicazione da non sottovalutare per capire quello che sarà il prezzo scelto da Valve. La Steam Machine potrebbe costare circa il doppio di una PS5 proponendo, però, solamente un SSD da 500 GB. Le varianti da 1 TB e da 2 TB, invece, potrebbero costare di più (rispettivamente 799-849 dollari e 999 dollari, secondo le stime).