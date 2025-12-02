Quale sarà il prezzo della Steam Machine? Le prime stime confermano che non sarà economica
Il prezzo della Steam Machine è oggetto di tante ipotesi: un video di Linus Tech Tips prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di Valve in merito al posizionamento del sistema.di Davide Raia pubblicata il 02 Dicembre 2025, alle 08:41 nel canale Videogames
La nuova Steam Machine è uno dei prodotti più attesi per il prossimo futuro e punta a rivoluzionare il settore dei videogiochi. Il suo successo, però, ruoterà intorno a quello che sarà il prezzo di vendita scelto da Valve. Le ipotesi sono tante e la stessa azienda ha fornito alcuni indizi sul posizionamento di mercato della Steam Machine, senza però entrare nei dettagli e, soprattutto, senza rivelare la cifra ufficiale.
Le stime, però, non mancano come conferma un recente video di Linus Tech Tips che ha provato ad anticipare quello che sarà il prezzo del nuovo prodotto di Valve, considerando il costo attuale dei singoli componenti e il modello di distribuzione che non prevede rivenditori intermedi. L'importo emerso dal video non rappresenta una buona notizia per i videogiocatori. La Steam Machine non si prospetta economica.
Quanto costerà la Steam Machine?
Considerando tutti gli elementi in gioco, il nuovo prodotto di Valve potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 699 dollari che, però, potrebbero diventare 799 dollari se il mercato dovesse continuare a seguire una tendenza al rialzo dei prezzi della componentistica, come la memoria.
Le stime di Linus Tech Tips tengono conto proprio dell'andamento di questi prezzi e possono rappresentare un'indicazione da non sottovalutare per capire quello che sarà il prezzo scelto da Valve. La Steam Machine potrebbe costare circa il doppio di una PS5 proponendo, però, solamente un SSD da 500 GB. Le varianti da 1 TB e da 2 TB, invece, potrebbero costare di più (rispettivamente 799-849 dollari e 999 dollari, secondo le stime).
A quella cifra per me è decisamente no. Anche perchè ho già il pc desktop che ha performance simili se non leggermente superiori. Desktop a cui potrei decidermi di fare un upgrade totale e con i pezzi attuali crearmi una steam machine custom semplicemente comprando una mobo ed un case mini itx o simili.
Potrebbe avere senso per chi ha un pc veramente vecchio e cerca un upgrade economico o per chi vuole avvicinarsi al pc gaming ad un prezzo budget con hardware entry level.
Alla fine un mac mini ha una fascia di prezzo simile quindi il prezzo ipotizzato non è nemmeno fuori dal mondo considerato il mercato attuale e appunto la concorrenza.
Poi ognuno è libero di farsi i conti in tasca come meglio crede ovviamente. Queste sono solo mie considerazioni.
Curioso di vedere il prezzo del frame. Quello potrebbe essere un acquisto interessante al giusto prezzo.
segnatevelo
confermato anche da hl3
io sto problema di prezzi non lo vedo, basta vedere il mercato come va, piu' gonfi i prezzi e piu' la gente compra
la ps5 "pro" ha venduto, come venderebbe una ipotetica ps5 "pro pro pro co co pops" domani a 1500 euro, entro la finenstra di lancio della ps6
tanto c'è cofidis, klarna, e compagnia bella, non siamo piu' all'inizio del 2000
Per quanto mi riguarda, potrei farci un pensierino solo fra qualche anno, nel caso in cui diventasse troppo oneroso aggiornare il PC per tenere il passo con i nuovi giochi.
Visto che non è vincolata ad abbonamenti, o a giochi esclusivi, come lo sono le altre console (che possono anche venderle sottoprezzo, tanto poi guadagnano su quello che compri dopo...), non devono perderci al momento della vendita.
È un pc vero e proprio, e molti (anche aziende) potrebbero comprarne in blocco e non usarci mai Steam sopra...
