QuakeCon 2026: anniversario storico per il leggendario FPS, sono 30 anni dall'uscita, ecco quando si festeggerà

QuakeCon 2026 si terrà dal 6 al 9 agosto a Grapevine, Texas, e celebrerà i 30 anni di Quake. L'evento, fortemente orientato alla community, potrebbe includere aggiornamenti su DOOM: The Dark Ages e, forse, sorprese legate a Fallout o a un nuovo Quake.

QuakeCon 2026 si prepara a essere un evento speciale per tutti gli appassionati di sparatutto e di videogiochi storici. L'edizione di quest'anno celebrerà infatti il 30° anniversario di Quake, uno dei titoli più iconici nella storia del genere FPS. Le date ufficiali sono state confermate tramite un post sull'account X dell'evento: QuakeCon 2026 si terrà dal 6 al 9 agosto.

Anche se i dettagli sul programma restano ancora limitati, l'anniversario rende quasi certo che si tratterà di una QuakeCon memorabile, con possibili sorprese e celebrazioni dedicate a un gioco che ha segnato profondamente l'industria videoludica. Uscito originariamente nel 1996, Quake è ancora oggi ricordato come un punto di svolta tecnologico e creativo, nonché come uno dei pilastri su cui si fonda il successo degli sparatutto moderni.

L'evento si svolgerà a Grapevine, in Texas, una scelta che riporta QuakeCon più vicino alle radici di id Software, storicamente legata allo stato. Come da tradizione, QuakeCon manterrà una forte anima community-driven, distinguendosi da fiere più orientate esclusivamente agli annunci commerciali. Tuttavia, proprio questa atmosfera rende l'evento terreno fertile per rivelazioni inattese.

The countdown is officially ON for QuakeCon!

August 6th-9th, 2026

Stay tuned for ticket information SOON(TM)https://t.co/7yOL0Kahn5 pic.twitter.com/AAi3DfIpz2 -- QuakeCon (@QuakeCon) February 5, 2026

Cosa verrà rivelato durante il Quakecon 2026?

Tra le possibilità più concrete, c'è la presentazione di nuove informazioni sul DLC narrativo di DOOM: The Dark Ages, il prequel della celebre serie che ha già raccolto ottimi consensi da pubblico e critica. Un approfondimento sul contenuto aggiuntivo sarebbe perfettamente in linea con il tipo di annunci che QuakeCon ha ospitato in passato.

Più speculative, ma non del tutto impossibili, sono le apparizioni di Bethesda per affrontare alcuni dei rumor più insistenti degli ultimi anni. Si parla, anche se con basse probabilità, di possibili aggiornamenti su Fallout 5, un remaster di Fallout 3 o persino un ritorno di Fallout: New Vegas in versione aggiornata. Ipotesi difficili da concretizzarsi, ma che alimentano l'entusiasmo dei fan.

L'occasione del trentennale rende inoltre plausibile un annuncio ancora più ambizioso: un nuovo capitolo di Quake. Nulla è stato confermato, ma molti sperano che id Software possa sfruttare l'anniversario per riportare in vita il franchise in grande stile.