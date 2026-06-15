Pubblicità nei videogiochi nel futuro di Xbox? Il nuovo Chief Strategy Officer chiarisce la situazione

Pubblicità nei videogiochi nel futuro di Xbox? Il nuovo Chief Strategy Officer chiarisce la situazione

Nel futuro di XBOX potrebbe esserci la pubblicità dei videogiochi? Il nuovo Chief Strategy Officer, Matthew Ball, ha voluto chiarire la situazione dopo alcune dichiarazioni mal interpretate diventate virali

di pubblicata il , alle 08:11 nel canale Videogames
XBOX
 

La divisione XBOX di Microsoft è in una fase di riorganizzazione, dopo il cambio dirigenziale, la scelta di tagliare i prezzi del Game Pass e cambi di strategia per quanto riguarda le esclusive.

Negli ultimi giorni sono diventate virali le dichiarazioni di Matthew Ball, neo-nominato Chief Strategy Officer di XBOX. Ball ha aperto alla possibilità di introdurre annunci pubblicitari all'interno dei videogiochi, una mossa che potrebbe da un lato rendere i titoli più economici per gli utenti e, dall'altro, garantire nuove e proficue opzioni di monetizzazione per le software house. La questione è, però, molto diversa da come è emersa inizialmente. Lo stesso Ball, che ha assunto il nuovo ruolo da poche settimane, ha voluto chiarire la situazione.

Pubblicità nei videogiochi?

Matthew Ball ha utilizzato il suo account X per mettere i proverbiali puntini sulle "i", evidenziando che l'intervista da cui sono partite le notizie su una possibile introduzione della pubblicità nei videogiochi riguarda dichiarazioni rilasciate in passato.

Il nuovo CSO di XBOX ha chiarito che per il futuro si potrebbero valutare alternative simili ai piani con pubblicità di Netflix e Disney+ anche per il settore dei videogiochi, ma con un prezzo sensibilmente inferiore. Ball ha ribadito che non ha intenzione di sostenere l'introduzione di pubblicità nei giochi.

Le parole di Ball chiariscono la questione ma confermano che, per il futuro, tutte le possibilità sono aperte. XBOX è in una fase di rinnovamento e guarda la futuro, in un contesto di mercato particolarmente complicato, anche per via dell'aumento del costo dei componenti hardware. La pubblicità potrebbe rappresentare un'alternativa per il futuro di XBOX, ma in nessun caso andrà a sostituire le attuali modalità di fruizione dei giochi.

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