PS6: smentiti i rumor sulla riduzione della RAM, i piani non cambieranno, nonostante la crisi

Sony non avrebbe intenzione di ridurre a 24 GB il quantitativo di memoria RAM della PS6. Anche se la crisi delle memorie continuerà, la console non sarà depotenziata rispetto a quanto preventivato in precedenza

I rumor sulla futura PS6 continuano a circolare in rete. A causa della crisi delle memorie, l'azienda nipponica ha confermato di non poter ancora definire tempistiche di lancio e prezzo della console di nuova generazione.

Nel frattempo, un leak di alcuni giorni fa ha anticipato il possibile depotenziamento della PS6 che potrebbe arrivare con meno RAM rispetto a quanto preventivato, al fine di tagliare il più possibile il costo dei componenti. Quest'indiscrezione è stata smentita da un altro insider, Moore's Law is Dead, che ha chiarito quelli che dovrebbero essere i piani di Sony per il futuro della sua console, destinata a ritagliarsi un ruolo da protagonista del mercato.

Nessun ridimensionamento

Le ultime informazioni anticipano i piani di Sony: la PS6 non sarà ridimensionata, per quanto riguarda la memoria RAM disponibile. La console dovrebbe avere 30-32 GB di RAM. L'ipotesi di un passaggio a 24 GB non sarebbe praticabile e rappresenterebbe un passo indietro troppo marcato, come evidenziato dalla fonte.

La soglia dei 24 GB, però, resterà un riferimento per l'azienda nipponica visto che la PS6 Handheld dovrebbe presentare questo quantitativo di memoria. Per ora, in ogni caso, non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito e bisognerà attendere le prossime settimane per saperne di più.

Sony, stando alla fonte, punta ancora a lanciare la PS6 nel corso del 2027. La crisi delle memorie, però, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. Come abbiamo visto anche nei mesi scorsi, la crisi in corso potrebbe spingere Sony a modificare i piani e ritardare il lancio.