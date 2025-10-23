PS6 non potrà puntare solo sulla grafica. Ecco cosa serve alla prossima console Sony secondo Shuhei Yoshida
Shuhei Yoshida, ex presidente di PlayStation Studios, sostiene che l'industria videoludica abbia raggiunto il limite dei miglioramenti grafici e dovrebbe concentrarsi su frame rate e innovazione. Fiducioso nella nuova leadership di Sony, Yoshida elogia anche la scena indie giapponese.di Francesco Messina pubblicata il 23 Ottobre 2025, alle 14:31 nel canale Videogames
Con l'avvicinarsi della prossima generazione di console, le discussioni sul futuro dei videogiochi tornano al centro della scena. Shuhei Yoshida, ex presidente di PlayStation Studios e figura storica di Sony Interactive Entertainment, ha espresso una visione critica sull'evoluzione del settore durante un episodio del podcast FPS sul canale YouTube Skill Up.
Secondo Yoshida, l'industria ha raggiunto un punto di "rendimenti decrescenti" in termini di miglioramento grafico, e il futuro dovrebbe concentrarsi su altri aspetti dell'esperienza videoludica. "Le differenze grafiche stanno diventando sempre meno percepibili", ha spiegato Yoshida. "Spesso non riesco a distinguere tra un gioco con ray tracing e uno senza, a meno di metterli a confronto diretto. I progressi in termini di fedeltà visiva hanno ormai raggiunto un livello tale da non essere più il principale fattore di distinzione".
L'ex dirigente suggerisce che Sony dovrebbe piuttosto puntare su prestazioni più fluide e frame rate elevati, elementi in grado di influire realmente sull'esperienza di gioco.
Yoshida e le sue riflessioni su PS6 e sull'esperienza grafica che può offrire
La PlayStation 5 e la PS5 Pro già offrono modalità ad alto frame rate, ma spesso a scapito della risoluzione o della qualità grafica. Yoshida ritiene che con un incremento della potenza di calcolo nella prossima generazione, queste limitazioni potrebbero essere superate, consentendo esperienze grafiche e prestazionali di alto livello senza compromessi.
Le sue riflessioni si inseriscono in un contesto di rinnovato fermento intorno a Sony. Le voci di corridoio indicano che la futura PS6 potrebbe essere lanciata insieme a una console portatile, la PlayStation 6 Portable, segno della volontà del colosso giapponese di esplorare nuovi formati e strategie. Yoshida ha espresso fiducia nella nuova dirigenza guidata dal CEO Hideaki Nishino, 47 anni, definendolo "perfettamente in grado di guidare PlayStation verso l'innovazione".
Durante l'intervista, Yoshida ha anche parlato dell'industria videoludica giapponese, lodando la crescita del settore indipendente. Gli studi indie, ha osservato, hanno dimostrato che non servono grafica iperrealistica o tecnologie avanzate per creare esperienze coinvolgenti: spesso bastano idee originali e meccaniche di gioco innovative.
8 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Meno male, pensa se questo fosse a capo di una divisione gaming di Son...
oh noees
Meglio puntare sulla fluidità e su meccaniche di gameplay che non siano arrapicati sul muro nei punti verniciati di bianco
Meglio puntare sulla fluidità e su meccaniche di gameplay che non siano arrapicati sul muro nei punti verniciati di bianco
torniamo a giocare in 3d vedrai che andiamo a 1000FPS
Perchè adesso giochi in 2D ?
Poi tecnicamente sony potrebbe intervenire sui titoli first party al riguardo, cioé una manciata di giochi da quanto so, per tutto il resto sono le softwarehouse e i produttori a decidere su cosa puntare.
Poi tecnicamente bis si comprasse un PC con una 5080 e hai sia grafica TOP che framerate elevato in 4K.
Poi tecnicamente tris, il RT su PS5 certo che manco ti accorgi se non c'è, al massimo viene implementata l'ombra del RT. Prova su PC a giocare un po' con un gioco RT serio e a una certa a toglierlo, te ne accorgi anche a 50 metri di distanza dallo schermo.
Insomma, grazie per queste valutazioni profonde e rivelatorie
