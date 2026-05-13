PS6, lo sviluppo continua tra mille difficoltà: Sony potrebbe ridurre la memoria per contenere i costi

Lo sviluppo della PS6 continua, ma Sony deve fare i conti con la crisi delle memorie che, come confermato dalla stessa azienda, rende impossibile, per il momento, definire con precisione una data e un prezzo di lancio.

Nuove indiscrezioni, nel frattempo, anticipano un nuovo possibile compromesso per la console di Sony. L'azienda potrebbe ridurre la memoria rispetto al target iniziale, con l'obiettivo di contenere i costi.

Meno RAM per la PS6?

Il leaker Kepler_L2 ha evidenziato alcune possibili soluzioni su cui Sony starebbe lavorando per fronteggiare la crisi delle memorie e contenere il prezzo della PS6. Una delle opzioni sul tavolo è quella di un taglio alla memoria RAM, con un passaggio da 32 GB (target fissato a inizio dello sviluppo) a 24 GB.

Una soluzione di questo tipo contribuirebbe a ridurre i costi in modo significativo, anche in considerazione del possibile ricorso a un bus di memoria a 128 bit e a 1 TB di SSD (rinunciando a più spazio di archiviazione).

Un'ipotesi ancora più conservativa, con 20 GB di memoria RAM e 500 GB di SSD, sarebbe da scartare, in quanto andrebbe a depotenziare troppo la console e a ridurre in misura significativa lo spazio disponibile, anche in considerazione dell'assenza del lettore di dischi (che sarà un accessorio da comprare separatamente).

Staremo a vedere quali saranno le scelte di Sony. Il lancio della console, in ogni caso, resta ancora molto lontano. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire nel 2027 ma se la crisi delle memorie dovesse continuare non si può escludere un ulteriore ritardo.