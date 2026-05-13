PS6, lo sviluppo continua tra mille difficoltà: Sony potrebbe ridurre la memoria per contenere i costi
Sony potrebbe ridurre il quantitativo di memoria, rispetto alle stime iniziali, per contenere i costi della PS6. Si tratta di un'ipotesi concreta, legata al perdurare della crisi delle memoriedi Davide Raia pubblicata il 13 Maggio 2026, alle 08:11 nel canale Videogames
PlaystationSony
Lo sviluppo della PS6 continua, ma Sony deve fare i conti con la crisi delle memorie che, come confermato dalla stessa azienda, rende impossibile, per il momento, definire con precisione una data e un prezzo di lancio.
Nuove indiscrezioni, nel frattempo, anticipano un nuovo possibile compromesso per la console di Sony. L'azienda potrebbe ridurre la memoria rispetto al target iniziale, con l'obiettivo di contenere i costi.
Meno RAM per la PS6?
Il leaker Kepler_L2 ha evidenziato alcune possibili soluzioni su cui Sony starebbe lavorando per fronteggiare la crisi delle memorie e contenere il prezzo della PS6. Una delle opzioni sul tavolo è quella di un taglio alla memoria RAM, con un passaggio da 32 GB (target fissato a inizio dello sviluppo) a 24 GB.
Una soluzione di questo tipo contribuirebbe a ridurre i costi in modo significativo, anche in considerazione del possibile ricorso a un bus di memoria a 128 bit e a 1 TB di SSD (rinunciando a più spazio di archiviazione).
Un'ipotesi ancora più conservativa, con 20 GB di memoria RAM e 500 GB di SSD, sarebbe da scartare, in quanto andrebbe a depotenziare troppo la console e a ridurre in misura significativa lo spazio disponibile, anche in considerazione dell'assenza del lettore di dischi (che sarà un accessorio da comprare separatamente).
Staremo a vedere quali saranno le scelte di Sony. Il lancio della console, in ogni caso, resta ancora molto lontano. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire nel 2027 ma se la crisi delle memorie dovesse continuare non si può escludere un ulteriore ritardo.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Dato che una console consuma 300w di media la vedo dura stare dentro il 4k 60fps con ray tracing o path tracing con qualsiasi apu....le tecnologie di upscaling saranno imprescindibili allora gia' 24 giga paiono un bel numero...
la ps6 sara' un ibrido tra l attuale architettura RDNA e qualche ficia esclusiva della prossima spero in un incremento massiccio di prestazioni ray tracing ed ia.
Poi i famosi bunker di Zuchemberg,Besos,Altman (non so se ne ha uno) e compagnia bella avranno un senso.....con la gente arrabbiata a 1000 non potrebbero avere più una vita sociale,dovrebbero accontentarsi di vivere in un bunker in compagnia di un gatto e a parlare con la loro IA
Pian piano si stanno accorgendo che non si possono costruire datacenter IA così come se niente fosse,manca energia,mancano le infrastrutture etc e diverso hardware, è fermo a fare la polvere.
Lo stesso Altman ha acquistato tanta RAM che per ora è ferma a fare la polvere
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