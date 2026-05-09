PS6, l'incertezza continua: Sony non ha ancora deciso il prezzo e la data di lancio a causa delle memorie

La crisi delle memorie comporta sempre più incertezza per Sony: la PS6 non ha ancora una data di lancio e un prezzo, come confermato dal CEO dell'azienda nipponica. Ecco i dettagli

Lo sviluppo della PS6 continua, ma la crisi delle memorie rappresenta oggi un fattore di enorme incertezza per tutto il mercato e per la stessa Sony. L'azienda, al momento, non sa con certezza quando ci sarà il lancio e, soprattutto, quale sarà il prezzo finale della console. Ricordiamo che già a inizio 2026 sono arrivate le prime conferme di un ritardo della PS6 a causa della crisi delle memorie.

Un futuro incerto

Un aggiornamento sul futuro della PS6 è arrivato, in queste ore, direttamente dal presidente e CEO di Sony, Hiroki Totoki. In occasione della presentazione dei risultati dell'ultimo trimestre, infatti, Totoki ha analizzato l'attuale situazione, sottolineato che per ora "preferiamo osservare e seguire attentamente la situazione".

Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie. Sony, infatti, deve assicurarsi forniture sufficienti a soddisfare la domanda per la console di prossima generazione e, nello stesso tempo, deve trovare il modo di ottenere le memorie al miglior prezzo possibile.

La crisi, che potrebbe durare ancora per molto tempo, renderà molto complicato per l'azienda nipponica trovare il giusto equilibrio tra scorte disponibili e prezzo. Per compensare l'aumento del costo dei componenti, Sony proverà a incrementare i profitti in altri modi, proponendo il lettore di dischi solo come accessorio esterno o anche incrementando i prezzi dei giochi (per aumentare le commissioni ottenute dai contenuti digitali).

Lo sviluppo della PS6 è in fase di stallo. La console, probabilmente, in condizioni di mercato normali, sarebbe già quasi pronta per il lancio ma l'attuale crisi sta creando incertezza sia per quanto riguarda la data di uscita che il suo prezzo, un elemento essenziale per il successo.