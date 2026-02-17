PS6 in forte ritardo e Switch 2 più costosa: la crisi delle memorie si farà sentire

PS6 in forte ritardo e Switch 2 più costosa: la crisi delle memorie si farà sentire

La Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo e la PS6 arriverà con molto ritardo: ecco i possibili effetti della crisi delle memorie sul mondo dei videogiochi secondo un report di Bloomberg

di pubblicata il , alle 08:31 nel canale Videogames
SonyPlaystationSwitchNintendo
 

La crisi delle memorie sta avendo un impatto significativo sul settore del gaming e anche il mondo delle console si appresta a dover fare i conti con l'aumento dei costi dei componenti. Un nuovo report di Bloomberg, infatti, chiarisce due aspetti che potrebbero caratterizzare il settore videoludico nel corso del prossimo futuro.

La PS6 è stata posticipata

Stando alle informazioni disponibili, la PS6 potrebbe essere stata posticipata e il lancio nel 2028-2029 non è più solo un'ipotesi ma è ora uno scenario concreto, a causa dell'aumento dei costi delle memorie che potrebbe impedire a Sony di lanciare nei tempi previsti la console.

Un lancio anticipato, ad esempio al 2027, potrebbe comportare l'uscita di una console con un prezzo molto alto o con margini ridotti (o addirittura azzerati) per la casa nipponica. Nel frattempo, a causa della crisi delle memorie, anche la PS5 potrebbe aumentare di prezzo nel corso dei prossimi mesi.

La Switch 2 aumenterà di prezzo

In attesa dell'arrivo della nuova console di Sony, anche Nintendo deve affrontare la crisi e potrebbe essere costretta ad aumentare il costo della Switch 2. Questa decisione potrebbe avere un impatto importante sulle vendite della console e, quindi, sui ricavi legati alla vendita di giochi e contenuti digitali. L'azienda nipponica ha confermato di non voler aumentare i prezzi ma nel corso dei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare. Secondo Bloomberg, l'aumento potrebbe arrivare già nel 2026. Al momento, però, non è chiara l'entità del rincaro.

I migliori sconti su Amazon oggi

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

39.48 Compra ora
-27%

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

449.00 329.00 Compra ora
-40%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 29.99 Compra ora
4 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
futu|2e17 Febbraio 2026, 08:38 #1
Poco male, ancora stiamo aspettando che venga spremuta questa
generazione a dovere.
roccia123417 Febbraio 2026, 09:03 #2
Poco male, sono il superfluo del superfluo. Se le possono tranquillamente tenere.
omerook17 Febbraio 2026, 10:01 #3
I genitori le compreranno comunque perché sono le badanti più a basso costo che possono trovare sul mercato disponibili h24, 7 su 7.
demonsmaycry8417 Febbraio 2026, 10:52 #4
servirebbe almeno un altro giro di esclusive FP da tutti i playstation studio per dire che ps5 e' stata sfruttata...
e' la console migliore di sony e sotto usata per tutta una serie di fattori....abortissero ps6 per agganciarsi direttamente alla ps6 pro...inoltre vista la situazione in AMD non credo che riesca a garantire al momento una bella architettura con visione sul lungo periodo,, potenza di calcolo IA e path tracing...meglio aspettare tempi piu' maturi.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^