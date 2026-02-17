PS6 in forte ritardo e Switch 2 più costosa: la crisi delle memorie si farà sentire

La crisi delle memorie sta avendo un impatto significativo sul settore del gaming e anche il mondo delle console si appresta a dover fare i conti con l'aumento dei costi dei componenti. Un nuovo report di Bloomberg, infatti, chiarisce due aspetti che potrebbero caratterizzare il settore videoludico nel corso del prossimo futuro.

La PS6 è stata posticipata

Stando alle informazioni disponibili, la PS6 potrebbe essere stata posticipata e il lancio nel 2028-2029 non è più solo un'ipotesi ma è ora uno scenario concreto, a causa dell'aumento dei costi delle memorie che potrebbe impedire a Sony di lanciare nei tempi previsti la console.

Un lancio anticipato, ad esempio al 2027, potrebbe comportare l'uscita di una console con un prezzo molto alto o con margini ridotti (o addirittura azzerati) per la casa nipponica. Nel frattempo, a causa della crisi delle memorie, anche la PS5 potrebbe aumentare di prezzo nel corso dei prossimi mesi.

La Switch 2 aumenterà di prezzo

In attesa dell'arrivo della nuova console di Sony, anche Nintendo deve affrontare la crisi e potrebbe essere costretta ad aumentare il costo della Switch 2. Questa decisione potrebbe avere un impatto importante sulle vendite della console e, quindi, sui ricavi legati alla vendita di giochi e contenuti digitali. L'azienda nipponica ha confermato di non voler aumentare i prezzi ma nel corso dei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare. Secondo Bloomberg, l'aumento potrebbe arrivare già nel 2026. Al momento, però, non è chiara l'entità del rincaro.