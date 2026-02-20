PS6 e RDNA 5: la GPU sarà 'quasi completa', ma non una vera full RDNA 5

Leak indicano che la PS6 userà una GPU basata su architettura RDNA 5, quasi del tutto completa sotto il profilo delle feature. Supporterà il 99% delle tecnologie, escludendo probabilmente funzioni DirectX. Attesi 30 GB di GDDR7 e 640 GB/s di banda. Il lancio potrebbe slittare al 2028-2029 per carenze e costi elevati della memoria

Nuove indiscrezioni sulla PlayStation 6 suggeriscono che la GPU della prossima console Sony potrà essere definita basata su RDNA 5, ma non sarà una versione "full" dell'architettura AMD. A chiarirlo è stato il noto leaker KeplerL2, intervenuto sui social per rispondere alle interpretazioni delle sue precedenti dichiarazioni.

Secondo KeplerL2, la GPU PS6 supporterà circa il 99% delle funzionalità previste da RDNA 5. Per questo motivo, sarebbe corretto definirla RDNA 5, ma non una implementazione completa. Il leaker ha anche sottolineato che la nuova console sarà più vicina a RDNA 5 di quanto PlayStation 5 lo fosse a RDNA 2, riferimento alla generazione attuale.

Sul fronte opposto, il canale Moore's Law Is Dead sostiene di aver visionato documentazione interna che descriverebbe esplicitamente la GPU della PS6 come basata su RDNA 5, rafforzando l'idea che la nuova architettura AMD sarà il cuore grafico della console.

If it supports 99% of the features of PC RDNA5, it's fair to call it RDNA5 but not "full RDNA5" -- Kepler (@Kepler_L2) February 17, 2026

Ulteriori dettagli sui rumor relativi a PS6

Le eventuali funzionalità mancanti riguarderebbero soprattutto feature legate a DirectX e all'ecosistema Windows, presenti nelle GPU desktop AMD ma poco rilevanti per una console chiusa come PlayStation. Non avendo necessità di supportare le API grafiche PC, Sony potrebbe aver omesso tali componenti per ottimizzare costi e design.

Il dibattito richiama quanto accaduto con PS5, la cui GPU, pur derivata da RDNA, non includeva pienamente alcune feature di RDNA 2. In diversi confronti multipiattaforma, titoli che sfruttavano tecnologie come i mesh shader hanno mostrato prestazioni più stabili su Xbox Series X, capace di gestire meglio tali funzioni rispetto a PS5.

Oltre all'architettura grafica, emergono dettagli anche sulla memoria. La PS6 dovrebbe integrare 30 GB di GDDR7 distribuiti su 10 moduli da 3 GB, con una larghezza di banda complessiva di 640 GB/s grazie a un bus a 160 bit e chip da 32 GB/s ciascuno. Una versione portatile della console, invece, sarebbe dotata di 24 GB su 8 moduli analoghi. Si tratterebbe di un netto salto rispetto ai 16 GB di PS5 e PS5 Pro. Tuttavia, la carenza globale di moduli di memoria e l'aumento dei prezzi potrebbero influire sulla roadmap.