PS6 e RDNA 5: la GPU sarà 'quasi completa', ma non una vera full RDNA 5
Leak indicano che la PS6 userà una GPU basata su architettura RDNA 5, quasi del tutto completa sotto il profilo delle feature. Supporterà il 99% delle tecnologie, escludendo probabilmente funzioni DirectX. Attesi 30 GB di GDDR7 e 640 GB/s di banda. Il lancio potrebbe slittare al 2028-2029 per carenze e costi elevati della memoriadi Francesco Messina pubblicata il 20 Febbraio 2026, alle 12:21 nel canale Videogames
Nuove indiscrezioni sulla PlayStation 6 suggeriscono che la GPU della prossima console Sony potrà essere definita basata su RDNA 5, ma non sarà una versione "full" dell'architettura AMD. A chiarirlo è stato il noto leaker KeplerL2, intervenuto sui social per rispondere alle interpretazioni delle sue precedenti dichiarazioni.
Secondo KeplerL2, la GPU PS6 supporterà circa il 99% delle funzionalità previste da RDNA 5. Per questo motivo, sarebbe corretto definirla RDNA 5, ma non una implementazione completa. Il leaker ha anche sottolineato che la nuova console sarà più vicina a RDNA 5 di quanto PlayStation 5 lo fosse a RDNA 2, riferimento alla generazione attuale.
Sul fronte opposto, il canale Moore's Law Is Dead sostiene di aver visionato documentazione interna che descriverebbe esplicitamente la GPU della PS6 come basata su RDNA 5, rafforzando l'idea che la nuova architettura AMD sarà il cuore grafico della console.
Ulteriori dettagli sui rumor relativi a PS6
Le eventuali funzionalità mancanti riguarderebbero soprattutto feature legate a DirectX e all'ecosistema Windows, presenti nelle GPU desktop AMD ma poco rilevanti per una console chiusa come PlayStation. Non avendo necessità di supportare le API grafiche PC, Sony potrebbe aver omesso tali componenti per ottimizzare costi e design.
Il dibattito richiama quanto accaduto con PS5, la cui GPU, pur derivata da RDNA, non includeva pienamente alcune feature di RDNA 2. In diversi confronti multipiattaforma, titoli che sfruttavano tecnologie come i mesh shader hanno mostrato prestazioni più stabili su Xbox Series X, capace di gestire meglio tali funzioni rispetto a PS5.
Oltre all'architettura grafica, emergono dettagli anche sulla memoria. La PS6 dovrebbe integrare 30 GB di GDDR7 distribuiti su 10 moduli da 3 GB, con una larghezza di banda complessiva di 640 GB/s grazie a un bus a 160 bit e chip da 32 GB/s ciascuno. Una versione portatile della console, invece, sarebbe dotata di 24 GB su 8 moduli analoghi. Si tratterebbe di un netto salto rispetto ai 16 GB di PS5 e PS5 Pro. Tuttavia, la carenza globale di moduli di memoria e l'aumento dei prezzi potrebbero influire sulla roadmap.
Rdna era nata per fare dei miglioramenti alla architettura grafica,il che non è sbagliato ma tenere separata l'architettura grafica e l'architettura da server/datacenter/acceleratore IA comporta a un aumento dei costi e a un dimezzamento della forza di lavoro che lavora su questi sistemi,quindi è ritornata sui suoi passi per fare come fa Nvidia,ovvero progetta le sue GPU prima per il settore IT/IA e poi le riadatta per il mercato consumer,anche se questo comporta prezzi finali superiori per il mercato consumer e viste le vendite,nessuno se ne lamenta.
Probabilmente prenderanno udna e toglieranno parti che sarebbero superflue o troppe,tipo se ci sono 100 core tensoriali,per quello che fa la futura ps6 o Xbox,ne verranno messi solo 20 e così via.
A quanto pare i due team sono già stati unificati e stanno già lavorando ai prossimi acceleratori che poi diventeranno le nuove GPU.
Parlare di rdna5 è parlare di qualcosa che non ci sarà mai, AMD è stata chiara,quindi questi leaker hanno dimostrato che sono molto distratti o fanno uso di stupefacenti molto potenti.
Oppure tu stai facendo il precisino inutilmente, è ovvio che fino a che non ci sarà l'annuncio ufficiale della nuova architettura non potremmo sapere come sarà chiamata e parlare di RDNA5 è solo un modo per far capire di cosa si sta parlando, senza usare nomi più lunghi come "Nextgen AMD Architetture".
Nomi commerciali.
La vera notizia è che si farà la PS6
Apri Google o qualsiasi altro motore di ricerca e digita udna,non chiedere alla IA che ti dice che Nvidia non ha ancora dichiarato niente in merito alla sua nuova architettura udna (questo la dice lunga sull'affidabilità della IA) ti accorgerai che ci sono articoli di dichiarazioni ufficiali di AMD e della sua roadmap presentata al CES 2026 ma si sapeva anche prima,la prossima architettura è udna e non sarà rdna5 perché è diversa ,non sarà una evoluzione di rdna4.
Sono precisino a livello di fastidio di quando chiamavano iPod qualsiasi lettore MP3.o chiamano moto lo scooter, o quando chiamano la PlayStation un Xbox o una consolle Nintendo.....io non dico al chirurgo che è un macellaio solo perché lavora con la carne.
C'è un limite all' imprecisione,superato questo limite,da fastidio, specialmente se si leggono cose su riviste specializzate o siti specializzati.
