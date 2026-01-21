PS5 Slim con SSD da 1 TB e Blu-ray scende sotto i 460 su Amazon: ribasso netto dal listino ufficiale

Su Amazon compare un taglio di prezzo rilevante per PS5 con unità Blu-ray e SSD da 1 TB. Il costo passa da 549,99 a 458, con un posizionamento che rende il modello standard particolarmente competitivo per chi cerca hardware completo e supporto ai supporti fisici

PS5 con SSD da 1 TB e lettore ottico Blu-ray è proposta su Amazon a 458, contro il prezzo di listino pari a 549,99. Il ribasso interessa il modello standard Slim con lettore ottico e coinvolge una configurazione che mantiene tutte le caratteristiche tecniche previste dalla piattaforma Sony di nona generazione.

La dotazione hardware prevede archiviazione NVMe da 1 TB, elemento centrale per ridurre i tempi di caricamento e gestire installazioni di grandi dimensioni, affiancata da CPU AMD Zen 2 a 8 core e GPU RDNA 2 con supporto al ray tracing hardware. Il sistema garantisce output fino a 4K e frequenze elevate con supporto a 120 Hz sui titoli compatibili, oltre a audio 3D gestito a livello di sistema.

La presenza del lettore Blu-ray 4K consente utilizzo di giochi su disco e riproduzione di contenuti video in formato fisico, aspetto che continua a essere rilevante per parte dell'utenza e per il mercato dell'usato. La compatibilità con il catalogo PS4 rimane completa, con benefici prestazionali su numerosi titoli grazie all'SSD interno.