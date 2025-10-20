PS5 Pro CFI-7121: ecco tutte le differenze rispetto all'originale Pro rilasciata a novembre

Uno youtuber ha analizzato tutte le differenza tra due varianti di PS5 Pro, tra cui l'ultima arrivata con identificativo CFI-7121. La nuova arrivata è un affinamento tecnico che garantisce maggiore silenziosità, peso e consumi ridotti, e rumorosità contenuta, ma sul piano prestazionale non vi è alcuna differenza

Lo youtuber Austin Evans ha sviscerato alcune differenza tra la PS5 Pro originale e la nuova SKU CFI-7121 che introduce alcune ottimizzazioni hardware indirizzate a migliorare l'esperienza d'uso, senza ovviamente stravolgere quello che è il progetto alla base della console.

Esteticamente, infatti, le due varianti appaiono identiche. Tuttavia, la nuova versione riduce il peso di circa 100 grammi grazie a materiali più leggeri. In particolare, la ventola interna è più piccola e si alleggerisce di 40 grammi, mentre la griglia di aerazione è ora realizzata in plastica anziché in metallo.

Le prove evidenziano un consumo energetico ridotto del 3-4%, con temperature operative quasi identiche, ma una rumorosità inferiore che rende la console più gradevole da utilizzare in ambienti silenziosi.

Dal punto di vista tecnico, CPU e GPU restano invariate, ma lalimentatore è più leggero ed efficiente, contribuendo ai consumi inferiori. Sony ha inoltre semplificato la scheda madre, eliminando componenti ritenuti non essenziali, segno di un design più ottimizzato.

Le voci su un DualSense aggiornato con batteria rimovibile non trovano conferma: il controller fornito con la nuova PS5 Pro mantiene lo stesso design esterno, ma internamente presenta alcune modifiche. È stato rimosso uno dei due microfoni e sostituito il connettore della batteria, soluzione che facilita gli interventi di manutenzione. Il peso rimane praticamente identico, con una differenza di appena un grammo rispetto alla versione precedente.

Nel complesso, PS5 Pro CFI-7121 rappresenta un semplice affinamento tecnico più che un aggiornamento, più efficiente e silenzioso per migliorare lesperienza quotidiana, ma non introduce alcuna novità sostanziale.