PS5 PRO a 698? L'offerta che nessuno si aspettava (e c'è anche la PS5 base a 349)
Amazon lancia un doppio colpo imperdibile sul mondo PlayStation: PS5 scende a 349, mentre la potentissima PS5 Pro arriva con SSD da 2 TB a 698. Ecco tutti i dettagli sulle offertedi Redazione pubblicata il 09 Dicembre 2025, alle 17:21 nel canale Videogames
offerteAmazonscontiSonyPlayStation 5
Amazon propone una delle offerte più sorprendenti di fine anno sul mondo PlayStation. La più potente PS5 Pro viene offerta con un ottimo prezzo, ma anche la versione di base è ora allettante.
Playstation®5 Edizione Digitale 825GB499.99 349.00 Compra ora
Playstation Console 5 Pro - 2 TB799.99 698.99 Compra ora
PlayStation 5 base è disponibile a 349, un prezzo che rende la console estremamente competitiva per chi vuole accedere ai giochi next-gen, al ray tracing, al feedback aptico del DualSense e allintero ecosistema PlayStation, dai titoli esclusivi ai servizi come PS Plus.
Per chi desidera invece prestazioni al top, Amazon propone la PS5 Pro con SSD da 2 TB a 698. Questo bundle offre velocità superiori, maggiore potenza grafica e uno spazio darchiviazione ideale per chi installa molti giochi pesanti o utilizza la console anche come centro multimediale.
Entrambi i modelli permettono di accedere allampio catalogo di giochi PlayStation, dalle esclusive Sony ai titoli multipiattaforma più recenti, con caricamenti rapidissimi e prestazioni costanti.