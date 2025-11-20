PS5 in super offerta per il Black Friday: bundle esclusivi e accessori introvabili ai prezzi più bassi dell'anno
La Settimana del Black Friday porta con sé una valanga di offerte imperdibili dedicate al mondo PlayStation 5: bundle speciali con giochi, edizioni digitali, accessori premium e persino il visore PlayStation VR2. Ecco le promo migliori da cogliere al volo su Amazondi Redazione pubblicata il 20 Novembre 2025, alle 08:24 nel canale Videogames
offerteAmazonscontiSonyPlaystationPlayStation 5Playstation VR
PlayStation 5 torna protagonista del Black Friday con alcuni dei bundle più richiesti del momento.
La PlayStation 5 di base in edizione Digitale è finalmente scesa a 349. Un'occasione unica da cogliere al volo se interessati al tipo di prodotto.
Playstation Bundle console PS5® - EA SPORTS FC 26549.99 497.00 Compra ora
Playstation Bundle PS5® edizione digitale - EA SPORTS FC 26499.99 433.50 Compra ora
Per gli appassionati di calcio arriva invece il PlayStation Bundle Console PS5 - EA SPORTS FC 26, che include lultimo capitolo della serie calcistica più amata, pronto a mostrare tutto il suo realismo grazie alla potenza della console next-gen.
Capitolo a parte per la realtà virtuale con il PlayStation VR2, ancora oggi uno dei visori più immersivi sul mercato. Grazie ai pannelli OLED, al tracking avanzato e ai controller Sense, offre unesperienza VR di livello premium, perfetta per chi vuole portare il gaming a un livello totalmente nuovo. Ora a 349.