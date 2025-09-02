PS5: il presidente di Capcom critica il prezzo e la ritiene un ostacolo per le vendite dei giochi
Il presidente di Capcom ha criticato aspramente il prezzo di PlayStation 5 e l'ha definita un "ostacolo" per le vendite di Monster Hunter Wilds. Allo stesso tempo, ha dichiarato che il successo di Switch 2 ha superato le aspettative della società nonostante il prezzo elevatodi Vittorio Rienzo pubblicata il 02 Settembre 2025, alle 19:01 nel canale Videogames
Capcom
Il presidente di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, ha spiegato come PS5 abbia rappresentato un "ostacolo" per le vendite di Monster Hunter Wilds, nonostante l'azienda avesse inizialmente individuato la console Sony come piattaforma principale.
In un'intervista rilasciata a Nikkei a maggio e solo di recente pubblicata, Tsujimoto ha dichiarato che il costo elevato della PS5, unito al prezzo del gioco, ha reso difficile l'acquisto da parte di molte fasce di pubblico, in particolare dei giocatori più giovani che non hanno un'autonomia finanziaria.
Questa dinamica ha limitato l'impatto del titolo su console, nonostante i 10 milioni di copie vendute nel primo mese di lancio. Per stimolare ulteriori acquisti, Capcom ha già attivato sconti a tempo limitato per il titolo, come il -20% di fine giugno.
Parallelamente, l'azienda ha osservato con attenzione l'accoglienza positiva di Nintendo Switch 2, definita "superiore alle aspettative" nonostante il costo decisamente più alto rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, un porting di Monster Hunter Wilds su questa piattaforma non sembra imminente, anche a causa delle difficoltà tecniche già riscontrate sulle versioni PC e console domestiche.
Il dato più sorprendente riguarda la distribuzione delle vendite: la maggior parte delle copie del gioco è stata acquistata su PC, piattaforma che Capcom aveva identificato in anticipo come terreno fertile per ampliare la base di giocatori, compreso il mercato giapponese. Ciononostante, le criticità di performance emerse fin dal lancio hanno rallentato l'ottimizzazione, e gli utenti dovranno attendere ancora per una patch risolutiva.
5 Commenti
50 già erano eccessivi, figuriamoci 80-100.
Capcom non critica il costo di Monster Hunter su PS5, critica il costo della PS5.
Appurato ciò: ma che andassero anche a cagare quelli di Capcom Prima fanno gli ipocriti lamentandosi del prezzo della PS5 quando loro vendono su qualunque piattaforma a 80 euro un gioco in beta e programmato con gli strumenti sbagliati solo perchè devono pubblicizzare il loro engine. Poi fanno finta di dimenticare che dai loro stessi dati finanziari risulta che negli ultimi anni la loro piattaforma più remunerativa è stata quella PC, non quella console.
Ridicolo
E della partnership con sony per spingere ps5 pro non ne ha parlato? Visto che prima del day1 hanno rassicurato tutti sulle prestazioni su ps5 base e poi al lancio ci sono state forse solo 2 recensioni su ps5 base? Guarda caso hanno recensito tutti su ps5 pro....era per spingere le vendite del flop ps5 pro o per mascherare la parte tecnica indegna? grafica impastata a 720p
Perchè non parla che per 80 euro hanno venduto un gioco senza contenuti? visto che manca tutto l'end game e il roster dei mostri era risicato, con tutta la parte dell'hub e del mitzuzune tagliata per spacciarlo come TU1?
Vogliamo parlare anche del livello artistico? Lo hanno spacciato per open world in realtà ci sono le stesse aree grandi come mh world e artisticamente sono orribili Si salva solo la parte della foresta.
Lancio a febbraio 2025 a oggi ancora il gioco versa in uno stato pietoso senza contenuti e monotono.
Solito plauso per le recensioni e youtubers che lo hanno spacciato per grande capolavoro, non penso ormai che vengano ritenuti ancora credibili da qualcuno.
Chiaccherassero di meno e lavorassero meglio invece di presentare la solita roba incompleta e reskinnata a 80 euro
