PS5: il presidente di Capcom critica il prezzo e la ritiene un ostacolo per le vendite dei giochi

Il presidente di Capcom ha criticato aspramente il prezzo di PlayStation 5 e l'ha definita un "ostacolo" per le vendite di Monster Hunter Wilds. Allo stesso tempo, ha dichiarato che il successo di Switch 2 ha superato le aspettative della società nonostante il prezzo elevato

Il presidente di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, ha spiegato come PS5 abbia rappresentato un "ostacolo" per le vendite di Monster Hunter Wilds, nonostante l'azienda avesse inizialmente individuato la console Sony come piattaforma principale.

In un'intervista rilasciata a Nikkei a maggio e solo di recente pubblicata, Tsujimoto ha dichiarato che il costo elevato della PS5, unito al prezzo del gioco, ha reso difficile l'acquisto da parte di molte fasce di pubblico, in particolare dei giocatori più giovani che non hanno un'autonomia finanziaria.

Questa dinamica ha limitato l'impatto del titolo su console, nonostante i 10 milioni di copie vendute nel primo mese di lancio. Per stimolare ulteriori acquisti, Capcom ha già attivato sconti a tempo limitato per il titolo, come il -20% di fine giugno.

Parallelamente, l'azienda ha osservato con attenzione l'accoglienza positiva di Nintendo Switch 2, definita "superiore alle aspettative" nonostante il costo decisamente più alto rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, un porting di Monster Hunter Wilds su questa piattaforma non sembra imminente, anche a causa delle difficoltà tecniche già riscontrate sulle versioni PC e console domestiche.

Il dato più sorprendente riguarda la distribuzione delle vendite: la maggior parte delle copie del gioco è stata acquistata su PC, piattaforma che Capcom aveva identificato in anticipo come terreno fertile per ampliare la base di giocatori, compreso il mercato giapponese. Ciononostante, le criticità di performance emerse fin dal lancio hanno rallentato l'ottimizzazione, e gli utenti dovranno attendere ancora per una patch risolutiva.