PS4 Slim portatile: un modder trasforma la console Sony in un handheld unico

Un modder di Reddit ha trasformato una PS4 Slim in una console portatile con schermo OLED da 7 pollici, batteria integrata e case stampato in 3D. Il progetto include gestione termica avanzata, uscita HDMI e autonomia fino a tre ore

Un appassionato modder conosciuto su Reddit come u/wewillmakeitnow ha realizzato un progetto che sembra uscito da un laboratorio di ricerca più che da un garage: una PlayStation 4 Slim trasformata in una console portatile completamente funzionante. L'idea nasce dallo smontaggio e dalla miniaturizzazione della scheda madre di una PS4 Slim, integrata in un case personalizzato stampato in 3D, con schermo, batteria e controlli integrati.

Il risultato finale ricorda un curioso incrocio tra una Nintendo DS e una PSP, con un design compatto ma piuttosto massiccio. L'ergonomia non è perfetta, ma l'aspetto generale è sorprendentemente rifinito. La console monta un display OLED da 7 pollici di alta qualità, una scelta rara in progetti di questo tipo, e utilizza controlli originali PS4, probabilmente recuperati da un DualShock 4, completi di LED retroilluminati.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è la gestione di alimentazione e temperature. All'interno trova spazio un ESP32 con firmware personalizzato, incaricato di monitorare costantemente voltaggi e calore. Il sistema di sicurezza interrompe l'alimentazione quando la tensione supera i 10V, proteggendo sia l'hardware che la batteria. Il raffreddamento è affidato a una ventola posteriore, integrata con fusibili di protezione e controllata dal microcontrollore.

Ulteriori dettagli tecnici sulla PS4 Slim handheld

La batteria è composta da sei celle 21700 da 6000 mAh ciascuna, per una capacità complessiva di circa 130 Wh. Questo valore garantisce un'autonomia di circa 2,7-3 ore con giochi leggeri, mentre titoli AAA più pesanti riducono la durata a circa 1,3-1,5 ore. Va notato che tale capacità supera i 99 Wh consentiti per il trasporto aereo, rendendo il dispositivo poco "travel-friendly".

Dal punto di vista della connettività, la console portatile offre un'uscita HDMI per l'uso su monitor o TV esterni, trasformandosi di fatto in una PS4 tradizionale quando collegata alla rete elettrica tramite jack dedicato. Sono presenti anche tre porte USB-C e le antenne originali DualShock 4 per garantire un accoppiamento wireless stabile.

Il progetto, ispirato alle console portatili artigianali di Millomaker come l'Xbox 360 handheld, rinuncia al lettore ottico per ridurre le dimensioni. L'autore lo descrive come una sfida ingegneristica personale.